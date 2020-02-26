В отключении электричества в Йыхвиском микрорайоне повинны парковые деревья

В результате субботнего шторма Йыхвиский микрорайон уже в третий раз за этот год остался без электричества.
- Во всем остальном городе электричество есть, из окна видно, что Ийдла сияет огнями, а мы опять сидим в темноте, - рассказал живущий в Йыхвиском микрорайоне Алар в субботу вечером.
По его словам, субботний сбой в электроснабжении - уже третий в этом году.
- Не припомню такого раньше, эта проблема возникла нынешней зимой, - отметил он.
По словам пресс-представителя "Elektrilevi" Туули Сокман, все три последних сбоя в этом районе, в том числе отключение электричества 22 февраля, связаны с падением деревьев на линии в Йыхвиском парке.
- Мы общались на эту тему с Йыхвиским волостным управлением и опасные деревья один раз уже удаляли, однако штормовой ветер выявил очередные слабые деревья. Мы снова обсудим эту тему с представителями волости и поищем решения, в числе прочего рассмотрим возможность перенаправления электропитания по другой линии, - рассказала она.
- Зимы нет, в дальней, лесопарковой части парка почва мягкая, и штормовой ветер валит деревья, - констатировал специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм.
По его словам, опасные наклонившиеся деревья там уже срубили, но последний шторм повалил деревья в более отдаленной части.
- Мы еще не успели снова пообщаться с "Elektrilevi", но, на мой взгляд, там было бы разумно проложить кабель в земле. Длина этого отрезка 300-400 метров, это не такая большая инвестиция. Вырубать там деревья мы точно больше не будем.