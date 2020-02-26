17-летняя силламяэска установила очередной рекорд Эстонии среди взрослых

Миротворцева на 35 секунд улучшила установленный год назад на таком же соревновании в Минске рекорд Эстонии. Спортсменка, которой всего 17 лет, уже девять раз улучшала рекорды Эстонии в ходьбе на разные дистанции. Сейчас ей принадлежат пять рекордов Эстонии для взрослых.

На соревновании с сильным составом участников, на котором выступают юниоры до 20 лет из 11 стран, Миротворцева заняла пятое место. Победившая турчанка Эвин Демир прошла дистанцию за время 22.40,3. Все четыре обогнавшие Миротворцеву девушки - на год старше ее.

Достойно внимания, что личный и одновременно рекорд Эстонии для взрослых, установленный тренирующейся в силламяэском "Калеве" под руководством Евгения Терентьева Миротворцевой на той же дистанции в наружных условиях, более чем на минуту лучше. Летом прошлого года на Европейском молодежном олимпийском фестивале в Баку Миротворцева победила, пройдя 5000 метров за 22.26,1.

На юниорском чемпионате Эстонии в позапрошлые выходные Миротворцева установила новый рекорд Эстонии для взрослых в ходьбе на 3000 метров - 13.20,23; это 20-й результат в мире в нынешнем сезоне в закрытых помещениях.