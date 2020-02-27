Загрязнение воздуха по-прежнему влияет на здоровье детей

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Анализ взаимосвязей между уровнями загрязнения воздуха и заболеваниями установил, что основными загрязнителями, способствующими возникновению заболеваний, являются бензол и мелкие частицы, обнаружилось значительное влияние на формирование в первую очередь хронических заболеваний, таких как астма и аллергия, и на заболеваемость пневмонией или бронхитом в детстве.