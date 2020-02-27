Чт, 27.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Загрязнение воздуха по-прежнему влияет на здоровье детей

Хотя жители Кивиыли жалуются на выброс сажи из труб химпредприятия, данные о выбросах его почему-то не показывают.

ФОТО: Частный архив

По данным проведенного в Ида-Вирумаа исследования Департамента здоровья, Тартуского университета и Центра исследований окружающей среды, загрязнение воздуха в регионе влияет на здоровье человека; беспокойство вызывает как местная сланцевая промышленность, так и загрязнение, приносимое издалека.

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Анализ взаимосвязей между уровнями загрязнения воздуха и заболеваниями установил, что основными загрязнителями, способствующими возникновению заболеваний, являются бензол и мелкие частицы, обнаружилось значительное влияние на формирование в первую очередь хронических заболеваний, таких как астма и аллергия, и на заболеваемость пневмонией или бронхитом в детстве.

Уровни выбросов различаются

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