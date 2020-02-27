Чт, 27.02.2020
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Для выражения недоверия старейшине Люганузеской волости должна развалиться коалиция

Останется ли Виктор Рауам в должности, выяснится в четверг, когда Люганузеское волостное собрание будет голосовать о выражении ему недоверия.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Чтобы в четверг на заседании Люганузеского волостного собрания прошло выражение недоверия волостному старейшине Виктору Рауаму, на другую сторону должен перейти хотя бы один член коалиции. Это привело бы также к смене власти.

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Люганузеская оппозиция надеялась какое-то время, что Виктор Рауам, в отношении которого она в течение двух месяцев представила два заявления о выражении недоверия по разным причинам, сам уйдет в отставку, однако этого не случилось. Теперь успех вотума недоверия зависит от того, сумеет ли оппозиция переманить на свою сторону один голос противной стороны.

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