Для выражения недоверия старейшине Люганузеской волости должна развалиться коалиция

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Люганузеская оппозиция надеялась какое-то время, что Виктор Рауам, в отношении которого она в течение двух месяцев представила два заявления о выражении недоверия по разным причинам, сам уйдет в отставку, однако этого не случилось. Теперь успех вотума недоверия зависит от того, сумеет ли оппозиция переманить на свою сторону один голос противной стороны.