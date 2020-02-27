Попытка сместить старейшину Люганузеской волости провалилась

За отставку Рауама проголосовало 9 депутатов, против было 10 депутатов.

Входящий в оппозицию бывший старейшина Люганузеской волости Андреа Эйхе сказал перед голосованием, что после того, как Кивиылиская 1-я средняя школа посреди учебного года осталась без руководителя, Рауам не заслуживает того, чтобы находиться в должности старейшины волости.