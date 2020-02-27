Попытка сместить старейшину Люганузеской волости провалилась

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам останется в должности, поскольку попытка вотума недоверия, предпринятая сегодня вечером, показала, что сторонников у Рауама на одного больше, чем противников.
За отставку Рауама проголосовало 9 депутатов, против было 10 депутатов.
Входящий в оппозицию бывший старейшина Люганузеской волости Андреа Эйхе сказал перед голосованием, что после того, как Кивиылиская 1-я средняя школа посреди учебного года осталась без руководителя, Рауам не заслуживает того, чтобы находиться в должности старейшины волости.
Виктор Рауам сказал, что не видит своей вины в том, что после увольнения в один день Хейди Уусталу с должности директора Кивиылиской 1-й средней школы не был назначен исполняющий обязанности директора.