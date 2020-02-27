Пт, 28.02.2020
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Попытка сместить старейшину Люганузеской волости провалилась

Сегодняшнее голосование по вотуму недоверия показало, что Виктор Рауам останется в должности старейшины Люганузеской волости.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам останется в должности, поскольку попытка вотума недоверия, предпринятая сегодня вечером, показала, что сторонников у Рауама на одного больше, чем противников.

За отставку Рауама проголосовало 9 депутатов, против было 10 депутатов.

Входящий в оппозицию бывший старейшина Люганузеской волости Андреа Эйхе сказал перед голосованием, что после того, как Кивиылиская 1-я средняя школа посреди учебного года осталась без руководителя, Рауам не заслуживает того, чтобы находиться в должности старейшины волости.

Виктор Рауам сказал, что не видит своей вины в том, что после увольнения в один день Хейди Уусталу с должности директора Кивиылиской 1-й средней школы не был назначен исполняющий обязанности директора.

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