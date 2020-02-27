Ида-Вирумааский центр профобразования принимал соревнование сварщиков

...а жюри с карманным фонариком выискивало ошибки, чтобы определить лучших. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В "Viru Welder 2020" участвовали десять команд. Камень-Каширское высшее профессиональное училище (Украина, Волынская область) осуществляет совместный проект с Валгаским центром профобразования, и валгасцы взяли далеких гостей с собой в Йыхви. "Ребята, пожалуй, немного нервничают. Первый раз за границей плюс это соревновательное напряжение", - сказал представитель училища Андрей Велицко.

Однако волновались также другие участники и молодежь порой допускала ошибки. "К сожалению, украинская система профобразования действительно готовит рабочую силу в основном для экспорта, а не для нужд собственного государства. Но приличная зарплата и лучшие условия труда манят. Так что нашей молодежи такой опыт пригодится. В то же время мы, как и эстонцы, надеемся, что наша молодежь, получив за границей опыт, вернется и будет работать на родине на новом, более высоком уровне", - отметил Велицко.

Но сварщики были в тот день не единственными гостями центра профобразования. "Предыдущий пятилетний договор с Петербургским автодорожным колледжем закончился, и мы обновляем его на следующие пять лет", - сказал директор центра профобразования Ханнес Метс.

А совершенно новым партнером на следующую пятилетку станет петербургский профессиональный колледж "Краснодеревец". "Речь идет о профессиональном учебном заведении, выпускающем специалистов по деревообработке, в нашем понимании он имеет также уклон в прикладное искусство. Красное дерево - это все же мебельный и отделочный материал, который не прячут под гипсовые плиты", - сказал Метс.

Подписавший договор со стороны "Краснодеревца" Звиади Джгамадзе похвалил современное оборудование нашего центра профобразования. "Пожалуй, везде идет к тому, что машинный парк учебных заведений оказывается более современным, чем на будущем рабочем месте", - сказал Ханнес Метс.

- Мы учим также работать на оборудовании попроще и чуть ли не вручную, но если молодежь умеет также обращаться с новейшим оборудованием, то в будущем не станет бояться перемен и воевать на рабочем месте с прогрессом, - считает Звиади Джгамадзе.