В куремяэском кафе "Apteegi Кohvik" уходит в среду пять часов на то, чтобы приготовить масленичные блюда, сфотографировать их для книги рецептов "Viru Toit" и после этого их съесть. В меню масленичного мастер-класса входят блюда старой школы, правда, некоторые из них приготовлены в более современном ключе.

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В день мастер-класса по приготовлению масленичных блюд погода не подкачала: только что выпал снег и метеопрогноз обещает, что зима "наверстает упущенное" во второй половине масленичной недели. Почему же тогда не побаловать себя после катания на санках масленичными блюдами и почему бы не приготовить их так, как в аптечном кафе в Куремяэ?