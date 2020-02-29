Утром витавший в воздухе вотум недоверия вечером провалился

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Мы проиграли битву, но не войну, - сказал входящий в оппозицию член фракции Партии реформ Андреа Эйхе. По его словам, еще утром у них была надежда, что вотум недоверия пройдет, поскольку люганузеское отделение партии "Isamaa" открыто признало, что они не поддерживают Виктора Рауама в этой должности и попытались вынудить его покинуть пост.