Сб, 29.02.2020
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Утром витавший в воздухе вотум недоверия вечером провалился

В четверг в волостном собрании провалилась вторая попытка люганузеской оппозиции снять с должности Виктора Рауама.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Еще утром четверга у оппозиции Люганузеского волостного собрания была надежда, что Виктор Рауам не останется в должности старейшины Люганузеской волости, однако вечером на голосовании по вотуму недоверия им все же не хватило одного голоса, чтобы добиться своего.

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- Мы проиграли битву, но не войну, - сказал входящий в оппозицию член фракции Партии реформ Андреа Эйхе. По его словам, еще утром у них была надежда, что вотум недоверия пройдет, поскольку люганузеское отделение партии "Isamaa" открыто признало, что они не поддерживают Виктора Рауама в этой должности и попытались вынудить его покинуть пост.

"Isamaa" не поддерживает Рауама

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