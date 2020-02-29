Йыхвиское месторождение: техника сдалась незадолго до окончания буровых работ

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Скважина, в принципе, готова, и перед следующим объектом мы все равно планировали отправить бурильную машину на обслуживание: гарантийный срок закончился и тщательное обслуживание было уже предусмотрено. Мы уже почти заканчивали бурить скважину, когда в машине послышался какой-то лязг. Может, этот последний участок и можно было пройти, но рисковать не хотелось, - сказал руководитель ведущего бурение на Йыхвиском месторождении железной руды ТОО "Inseneribüroo Steiger" Эрки Нийтлаан.