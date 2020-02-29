Сб, 29.02.2020
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Йыхвиское месторождение: техника сдалась незадолго до окончания буровых работ

На сегодня все оснащение с буровой площадки убрано.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во время работ в месторождении железной руды под Йыхви до конца второй скважины оставалось пробурить всего несколько десятков метров, когда бурильная машина подозрительно задребезжала и ее пришлось отправить на тщательное обслуживание.

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- Скважина, в принципе, готова, и перед следующим объектом мы все равно планировали отправить бурильную машину на обслуживание: гарантийный срок закончился и тщательное обслуживание было уже предусмотрено. Мы уже почти заканчивали бурить скважину, когда в машине послышался какой-то лязг. Может, этот последний участок и можно было пройти, но рисковать не хотелось, - сказал руководитель ведущего бурение на Йыхвиском месторождении железной руды ТОО "Inseneribüroo Steiger" Эрки Нийтлаан.

Когда бурильная машина вернется с итальянского завода, Нийтлаан сказать затруднился: "На следующей неделе еще не прибудет. У нас там пойдет немного времени, осталось работы на один-два дня, больше всего времени потребует тщательная и точная установка машины".

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