Вт, 3.03.2020
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Ивар Мурд и Айвар Тынсо создают фильм-симфонию из картин и звуков энергетической промышленности Ида-Вирумаа

Кадр из снятого Юло Тамбеком в 1971 году фильма "Эльдорадо", который и раньше вдохновлял режиссера Ивара Мурда.

ФОТО: Кадр из фильма

Автор фильма "Tuhamäed" ("Горы пепла") режиссер Ивар Мурд вместе с композитором Айваром Тынсо и оператором Таави Арусом снимает короткометражный фильм под рабочим названием "Küte" ("Топливо"), в котором источниками звука являются всевозможные объекты энергетической промышленности, а визуальный ряд образуют копошащиеся экскаваторы.

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Ивар Мурд, который также организует фестиваль "Голос гор", говорит, что хотя "Küte" - это его второй фильм об Ида-Вирумаа, как по типажу, так и по содержанию он радикально отличается от первого, поэтично-элегичных "Гор пепла".

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