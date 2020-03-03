Ивар Мурд и Айвар Тынсо создают фильм-симфонию из картин и звуков энергетической промышленности Ида-Вирумаа

Автор фильма "Tuhamäed" ("Горы пепла") режиссер Ивар Мурд вместе с композитором Айваром Тынсо и оператором Таави Арусом снимает короткометражный фильм под рабочим названием "Küte" ("Топливо"), в котором источниками звука являются всевозможные объекты энергетической промышленности, а визуальный ряд образуют копошащиеся экскаваторы.
Ивар Мурд, который также организует фестиваль "Голос гор", говорит, что хотя "Küte" - это его второй фильм об Ида-Вирумаа, как по типажу, так и по содержанию он радикально отличается от первого, поэтично-элегичных "Гор пепла".