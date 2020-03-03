Велопоход зеленых вновь пройдет по Ида-Вирумаа

Получивший начало в 1988 году велопоход зеленых три раза приводил интересующихся окружающей средой велосипедистов в разные уголки Ида-Вирумаа. В нынешнем походе 15-17 мая участники смогут увидеть как промышленные ландшафты, так и живописную природу.

Маршрут еще уточнят

Один из организаторов велопохода зеленых Пеэп Веэдла сказал, что пока не может дать точного обзора маршрута.

- "Eesti Energia" недавно отказал в посещении Балтийской теплоэлектростанции. Не из вредности, а просто правила требуют, чтобы на всех были каски, а это неосуществимо. Трасса была уже намечена и эта новость несколько спутала наши карты.

Веэдла добавил, что в Нарве они побывали также в 1989 году и теперь есть несколько причин сюда вернуться.

- Темы "Põxit" и электростанций стоят в обществе очень остро, но в Нарву есть смысл вернуться и потому, что город сильно развился и там есть очень много такого, на что стоит посмотреть. В то же время это регион, куда попадают нечасто. Благодаря "Кремлевским соловьям" там побывало множество людей, но все же далеко не все.

Нарве будет посвящен второй день велопохода.

- С одной стороны, мы посмотрим, что осталось после крупного текстильного производства, а с другой, осмотрим мощные строения - такие как крепость и Александровская церковь. Обновление церкви, правда, не завершено, но музейная часть уже чрезвычайно интересна. Мы привезем "Collegium Musicale", который исполнит в церкви "Ингерманландские вечера" Вельо Тормиса. Реконструкция крепости тоже не закончится ко времени велопохода, но нам пообещали, что мы увидим всю крепость. Там состоится концерт местных нарвских деятелей культуры, - рассказал Веэдла.

Пара тысяч участников

Велопоход начнется и закончится в Кохтла-Нымме. "Начнем главным образом с промышленного ландшафта, а к вечеру будем в Синимяэ, где много истории. Там и заночуем - палаточный лагерь разобьем на школьном стадионе".

Второй ночлег запланирован после посещения Нарвы в Алуояском центре отдыха под Тойла, куда проедут через Нарва-Йыэсуу вдоль северного побережья. "Все это уже чистая красота", - обещает Веэдла показать участникам велопохода Ида-Вирумаа, как настоящую страну контрастов. На третий день заглянут в Тойла, а потом поедут через Кукрузе и город Кохтла-Ярве обратно в Кохтла-Нымме.

В последние годы в велопоходе зеленых участвовало до пары тысяч человек. "Наиболее популярны острова. Я верю, что Нарва тоже войдет в категорию островов: окраины всегда наиболее интересны", - сказал Веэдла.