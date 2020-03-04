Нарвские фотографы приглашают на "Прогулку"

Несколько десятков фотографий - мгновения из жизни родного края, замеченные острым взглядом фотохудожников, которые оказались "в нужном месте в нужный час" и успели запечатлеть интересные моменты на улицах, зданиях или игру природы. Перед глазами зрителя действительно открываются необычные, а порой и удивительные виды приграничного города.

По словам руководителя недоходного объединения "Авторское фото" Ирины Кивимяэ, фотографы объединились шесть лет назад и давно заявили о себе как об успешном творческом коллективе. На сегодняшний день "Авторское фото" объединяет два десятка людей, увлеченно работающих во всех жанрах фотоискусства. Их инициативы поддерживают многие организации: отдел культуры города Нарва, Ида-Вирумааское отделение фонда "Капитал культуры", концертный зал "Geneva", торгово-развлекательный центр "Astri", Нарвский колледж Тартуского университета и многие другие.