Волк задрал барана в Пяйтеском парке животных

- Овцы гуляют у нас свободно, обычно спят у собачьего загона, но этой ночью ушли почему-то в поле, - сказала хозяйка Пяйтеского парка животных Ксения Клочкова.

Овец, которые бродили ночью, было три.

И одну из них хозяйка обнаружила утром задранной; другие две овцы, как и составившие им компанию две козы, остались невредимы.

- Это мог сделать только волк, - уверена Клочкова. - Задняя нога съедена - кто еще мог так сделать? И поскольку задрано было только одно животное, то и волк, очевидно, был один.

Из Департамента окружающей среды в среду на место никто еще не приехал, но знакомый хозяйке охотник якобы подтвердил подозрения касательно волка.

На основании присланного Клочковой фото нападение волка посчитал вероятным также исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни.

- В этом районе волки есть, одна пара и волк-одиночка, следы видели тут же через дорогу, - сказал он.

По словам Ксении Клочковой, у овец всегда была также возможность укрыться в здании - двери старого амбара при нынешней погоде постоянно открыты.

Вернее, были открыты, ведь после гибели барана животных на ночь загоняют внутрь и дверь запирают.

- Мы тут третий год, и до сих пор не было причин опасаться чего-то. До этого четыре года была на Коньюской козьей ферме, там тоже проблем не возникало, - сказала она.

К счастью, большая часть обитателей парка живет в достаточно высоких и безопасных загонах, а собаки по ночам находятся в зданиях. Больше всего Клочкова волнуется сейчас за гусей, ведь окружающая их уличную территорию полутораметровая ограда может и не остановить волка.

- У нас так много земли, что обнести всю высоким забором невозможно. Мы должны подумать, что можем сделать для защиты своих животных, - сказала она.

Сезон охоты на волков закончился в здешних краях в феврале. Разрешений на отстрел волков тоже больше не осталось - все пять выданных Ида-Вирумаа разрешений уже использованы.

- Из трех разрешений, выданных ида-вируской территории ограничения, два использовали на землях Вокаского охотничьего участка, - отметил Марко Винни.

Пяйтеский парк животных расположен тоже на землях Вокаского охотничьего участка.

Поскольку нынешняя бесснежная зима осложнила охоту на волков, то Департамент окружающей среды выдал охотникам Харьюского, Раплаского и Ярваского уездов для исключения ущербов восемь спецразрешений, действующих до конца марта.

Ида-Вируское общество охотников во вторник подало Департаменту окружающей среды ходатайство о спецразрешении.

- Это было еще до того, как задрали барана в Пяйте, - отметил Винни. - Тревогу вызвало то, что в районе Куртна передвигается стая волков из восьми особей. О нападениях на собак пока, правда, не слышно, но поскольку волков довольно много, то и потомства будет много, и можно предположить, что крупные проблемы еще впереди - в конце лета, когда волчат начнут учить охотиться.

Винни подчеркнул, что владельцы животных должны прежде всего сами защищать свое имущество.