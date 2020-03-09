Мэрия Нарвы хочет сама выкупить и снести развалины в центре города

Нарвская горуправа уже много лет не может заставить зарегистрированное в Раквере ТОО "Pak" снести остатки бывшего общежития по улице Космонауди, 6 или эффективно ликвидировать доступ туда подростков. Собственником установлен железобетонный забор по периметру участка и заколочены проемы первого этажа, но пацаны все равно проникают внутрь и перемещаются по полуобвалившимся лестницам и перекрытиям.

В правлении фирмы-собственника говорят о безответственности самих нарвитян, которые проникают в полуразрушенное здание, ломая все преграды.

Согласно земельному кадастру, участок по улице Космонауди, 6 является на сто процентов коммерческой землей. Расположенное здесь пятиэтажное здание общежития было построено в 1956 году, к настоящему времени оно в частично обрушившемся состоянии.

Нынче в марте ТОО "Pak" сделало Нарве официальное предложение выкупить данный участок с развалинами. На популярных порталах купли-продажи недвижимости он сейчас выставлен с ценником 199000 евро, в прошлом цена была 524000 евро.

Член правления предприятия Калле Тулль отказался сообщить "Северному побережью", за сколько он предложил властям Нарвы купить эту коммерческую недвижимость.

- Пока не буду ничего комментировать, посмотрим, что получится и как пойдут дела. Этот участок по-прежнему в продаже - и кто хочет, может купить, - отметил Тулль. - Мой опыт такой, что не надо говорить, пока ничего не сделано. Всяких предложений было за эти годы много, но пока ничего хорошего не получилось, - добавил он.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил, что Нарве предложено приобрести данную недвижимость, но конкретные условия пока не разглашаются.

- Речь идет о возможном выкупе и сносе данного здания, а потом преображении территории. У меня есть видение того, что могло бы быть на этой территории и как мы могли бы ее использовать, - сказал Евграфов, опять же пока не вдаваясь в подробности нового прожекта.

Евграфов отметил, что поступившее предложение стало результатом его двухлетних разговоров с Калле Туллем.

Предложение ТОО "Pak" далее будет направлено в нарвскую комиссию по городскому имуществу, и на основе ее решения будет составлен проект распоряжения для Нарвского горсобрания.

Отвечающий в "Pindi Kinnisvara" за восточный регион Эстонии маклер Рене Зорин, посредничающий при продаже участка по улице Космонауди, 6, признался, что ныне заявленная на порталах недвижимости цена в 199 тысяч евро, скорее всего, высоковата для этого объекта: "Интереса на рынке она вызывает мало". Скорее всего, уверен Зорин, собственник предложил городу Нарва цену ниже этой.

Как в прошлом писало "Северное побережье", еще в 2001-2002 годах при участии Калле Тулля был разработан бизнес-план строительства торгового центра на месте трех бывших общежитий по улице Космонауди в центре Нарвы.

Приобретя сперва участок на Космонауди, 6, предприниматель далее не договорился с городскими властями на предмет двух соседних, и его коммерческий план в итоге так и остался на бумаге. Те два других участка получили развитие в руках других бизнесменов, построивших в 2007 году торгово-офисный центр "Кересе", успешно работающий поныне.

В том же 2007 году в ту пору председатель Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин и курировшаяся им Нарвская торгово-промышленная палата присудили ТОО "Pak" и Калле Туллю за их неблаговидное здание в центре Нарвы позорную награду - бронзовую статуэтку "Какающая собака" ("Sittuv Koer") авторства известного скульптора Айвара Симсона.