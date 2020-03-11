Мечта Нарвы о четверти миллиона евро осталась жива

В мачте, проходившем в Таллинне на стадионе в Нымме, действующий обладатель кубка "Транс" начал уступать в счете в начале второго тайма, когда вратарь Андреас Вайкла выпустил из рук мяч и опытный игрок сборной Эстонии Сандер Пури с одного метра вогнал его в ворота.

На 59-й минуте счет сравнял уже восемь лет живущий в Нарве футболист из Кот-д'Ивуара Ирие, который завладел мячом в штрафной ныммеского "Калью", ловко развернулся и забил мяч в верхний угол ворот.

Победный гол в матче был забит на 76-й минуте, когда полузащитник "Транса", уроженец Кохтла-Ярве Александр Закарлюка с 30 метров отправил мяч в верхний угол ворот ныммеского "Калью".

Марко Меэритсу, который еще в прошлом году защищал ворота "Транса", но теперь перешел в "Калью", не оставалось ничего иного, кроме как констатировать после матча порталу "Soccernet", что это был хороший удар и красивый гол.

Благодаря хорошей работе в защите "Трансу" удалось удержать преимущество и обеспечить себе место в четверке лучших в кубковой серии. Для защиты титула обладателя кубка, чему сопутствуют участие в евролиге и денежное вливание в бюджет клуба в размере около четверти миллиона евро, Нарве нужно одолеть еще двух соперников.