Новый рынок в Силламяэ скоро распахнет двери

Представитель владельца здания ТОО "Aragats" Араик Карапетян сказал, что долгожданный объект уже почти готов - ведутся последние внутренние работы и приготовления, а в начале апреля двери крытого рынка должны распахнуться для посетителей. Это значит, что рыночная торговля переберется под крышу, что в условиях неустойчивой эстонской погоды важно как для продавцов, так и для покупателей. И главное, будет "производиться в цивильных условиях".

- Все, что задумывали, получилось - это новый, современный, со всеми удобствами и условиями, отвечающими санитарным и другим нормам, крытый рынок, - доволен собеседник, - 12 холодильных витрин, десятки прилавков для продуктовых и промышленных товаров. Объект проектировала фирма, создавшая таллиннский рынок "Balti Jaam" ("Балтийский вокзал"), который очень востребован, надеюсь, что и наш найдет спрос не только у силламяэсцев, сюда станут заглядывать и соседи.

Площадь построенного здания - 1300 квадратных метров, ТОО "Aragats" инвестировало в него более миллиона евро. Строительство ведет фирма "Mapri Ehitus". По словам Карапетяна, договоры с будущими арендаторами уже заключены и почти все места, отведенные для рыночной торговли, уже забронированы, свободны пока лишь пара торговых точек, которые, по мнению собеседника, тоже долго пустовать не будут.

Сезонная торговля местных садоводов и огородников в теплое время года останется на улице - горожане к этому давно привыкли, но если потребуется, то в холодное время года найдут для таких торговцев местечко под крышей нового рынка.