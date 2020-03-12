Чт, 12.03.2020
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Не каждый охотник становится собачником

"В саду или на поводке собака не учится", - Расмус Рооден постоянно выводит своих собак в лес.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Охота без собаки все равно что игра на рояле в рукавицах", - уверен кохтла-ныммеский охотник Расмус Рооден. По его словам, нынешняя бесснежная зима особенно ярко демонстрирует плюсы охотничьих собак.

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Эстонское общество охотников назвало нынешний год годом охотничьей собаки.

- Цель - отдать должное тем собакам, которые работают в лесу, - говорит Расмус Рооден. - В этом охотничьем сезоне от зубов волков погибло очень много собак. Охотники проделали огромную работу, вырастили хороших охотничьих собак, а волки в лесу их загрызают, ведь в некоторых регионах волков слишком много, а охота на них разрешена в недостаточном объеме. В отличие от владельцев задранных волками овец хозяевам задранных собак государство ущерб не возмещает, хотя, конечно, это и не компенсировало бы стоимость хорошей рабочей собаки. 

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