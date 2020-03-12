Не каждый охотник становится собачником

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Цель - отдать должное тем собакам, которые работают в лесу, - говорит Расмус Рооден. - В этом охотничьем сезоне от зубов волков погибло очень много собак. Охотники проделали огромную работу, вырастили хороших охотничьих собак, а волки в лесу их загрызают, ведь в некоторых регионах волков слишком много, а охота на них разрешена в недостаточном объеме. В отличие от владельцев задранных волками овец хозяевам задранных собак государство ущерб не возмещает, хотя, конечно, это и не компенсировало бы стоимость хорошей рабочей собаки.