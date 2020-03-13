Сб, 14.03.2020
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В Тойла обрушилась опорная балка моста Пюхайыэ

Расположенный по соседству с Тойласким портом недалеко от моря мост в Оруском парке во время последнего крупного ремонта летом 2014 года.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг вечером в Тойла обрушилась опорная балка моста, ведущего от портовой и пляжной зоны к дворцовой площадке в Оруском парке, из-за чего мостом пользоваться нельзя, сообщила Тойлаская волость в социальных медиа.

По сообщению волостного управления, утром состоится встреча представителей волости и управляющего Оруским парком Центра управления гослесами, на которой составят план дальнейших действий. "Может случиться, что расположенный ближе всего к морю проход в парк на какое-то время останется закрытым", - сказано в сообщении.

Волостное управление просит пользоваться другими мостами для перемещения по парку, держаться поодаль от поврежденного моста и предупредить детей, что выход на аварийный мост может плохо кончиться. Волостная управа благодарит Спасательный департамент, который быстро ограничил доступ временными средствами.

Опасный мост на карте.

ФОТО: Тойлаская волость

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