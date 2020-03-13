В Тойла обрушилась опорная балка моста Пюхайыэ

В четверг вечером в Тойла обрушилась опорная балка моста, ведущего от портовой и пляжной зоны к дворцовой площадке в Оруском парке, из-за чего мостом пользоваться нельзя, сообщила Тойлаская волость в социальных медиа.
По сообщению волостного управления, утром состоится встреча представителей волости и управляющего Оруским парком Центра управления гослесами, на которой составят план дальнейших действий. "Может случиться, что расположенный ближе всего к морю проход в парк на какое-то время останется закрытым", - сказано в сообщении.
Волостное управление просит пользоваться другими мостами для перемещения по парку, держаться поодаль от поврежденного моста и предупредить детей, что выход на аварийный мост может плохо кончиться. Волостная управа благодарит Спасательный департамент, который быстро ограничил доступ временными средствами.