В Тойла обрушилась опорная балка моста Пюхайыэ

По сообщению волостного управления, утром состоится встреча представителей волости и управляющего Оруским парком Центра управления гослесами, на которой составят план дальнейших действий. "Может случиться, что расположенный ближе всего к морю проход в парк на какое-то время останется закрытым", - сказано в сообщении.