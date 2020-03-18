Самоуправления по-разному относятся к освобождению от платы за детсад

Таллиннское и Тартуское горуправления решили освободить родителей от платы за место в детсаду со дня объявления чрезвычайного положения 16 марта и до конца апреля.

- С учетом того, что чрезвычайное положение означает экономическую ненадежность для многих семей, мы решили до конца апреля не брать плату за место в детсаду, - объяснил мэр Тарту Урмас Клаас.

Детей в группах меньше

Кохтла-Ярвеское горуправление решило, что плату за посещение детсадов пересчитают.

- Из-за распространения коронавируса COVID-19 в Эстонии объявлено чрезвычайное положение, и многие дети не посещают детсад. Город Кохтла-Ярве сделает перерасчет суммы, которую платят за посещение детсада, так что за те дни, когда дети сидят дома, платить не надо. Мартовский платеж пересчитают в апреле, - сообщило горуправление.

Кохтла-ярвеские городские власти до сих пор не приняли решения о закрытии хотя бы одного детсада, однако родителям настоятельно рекомендовано по возможности оставлять детей дома. Поэтому количество детей в детсадах постоянно уменьшалось.

- Есть группы, где все родители нашли возможность оставить детей дома. В понедельник в городских детсадах было в общем 294 ребенка, а во вторник - 197, - отметила главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию Эха Карус.

Зампредседателя попечительского совета муниципального учреждения "Jõhvi Lasteaiad" Ольга Ходаковская обратилась к йыхвиским волостным властям с вопросом, не планируется ли на период чрезвычайного положения освободить родителей от платы за место в детсаду или уменьшить ее.

Помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин пообещал, что вопрос обсудят на заседаниях волостного управления, кризисной комиссии и комиссий волостного собрания.

- Надо отметить, что в рамках сложившегося особого положения поиск быстрых решений затруднен. Я полностью согласен с нашим президентом республики Керсти Кальюлайд, которая в своем заявлении о чрезвычайном положении сказала, что ни одно чрезвычайное положение и ни одна кризисная комиссия не смогут помочь нам, если все мы вместе не приложим усилия. Именно сообща и поддерживая друг друга мы сможем справиться с проблемами, обусловленными чрезвычайным положением.

Стало для всех неожиданностью

Наумкин указал, что вносимая родителями плата составляет 8 процентов всех расходов, которые несет местное самоуправление в связи с содержанием детсада.

- Стоимость расходов на деятельность для учебного места составила в 2020 году на одного ребенка 4156 евро в год, или 346,33 евро в месяц, и эти расходы никак нельзя уменьшить. В эти цифры входят большей частью хозяйственные расходы, сильно возросшие в связи с необходимостью постоянно дезинфицировать здания и помещения. Исходя из интересов именно людей Йыхвиской волости, мы не закрываем наши детсады и даем жителям волости возможность в это особенно сложное время работать на благо нашей общины.

Наумкин добавил, что правительство республики обратилось к местным самоуправлениям с просьбой обеспечить услугу ухода за детьми родителям, которые работают на жизненно важных в понимании чрезвычайного положения должностях (в полиции, спасательной службе, медицине и пр.) и на необходимых для жизнеспособного функционирования государства рабочих местах.

- Правильно ли было бы брать с них плату за участие, освобождая от нее тех родителей, которые могут работать на дому? Еще раз подчеркну, что простых решений нет. Я согласен, что люди не виноваты в данной ситуации, и в то же время такую ситуацию не могло предвидеть и местное самоуправление.

Наумкин отметил, что, в соответствии с действующим порядком и несмотря на чрезвычайное положение, Йыхвиская волость обеспечит возможность льгот как для многодетных, так и для малообеспеченных семей.

- В соответствии с тем же порядком, мы предоставляем льготы для семей, где детсад посещают два или больше детей сразу. В то же время с учетом потребностей наших детсадов (ремонты, проекты и пр.) неразумно ухудшать их экономическое положение, в то время как весь мир старается справиться с решением значительно более важных жизненных проблем - оставаться здоровыми, сберечь здоровье своих близких и сохранить жизни.