В Кохтла-Ярве два детсада готовы круглосуточно принимать детей

Министерство образования и науки обязало местные самоуправления обеспечить круглосуточную услугу детского сада, чтобы родители, занимающие жизненно важные должности (например, в полиции, спасательной, медицинской и т.д. службах) или обеспечивающие устойчивую деятельность государства, могли выполнять свою работу. В Кохтла-Ярве ее готовы осуществить два дошкольных учреждения - детсад "Тареке" в Ахтме и "Пяэзуке" в Ярвеской части города.

Руководители детсадов сказали, что все готово, но пока родителей, желающих оставить своего малыша на ночь, не было.

- Это не значит, что такой необходимости не возникнет, - рассуждает директор "Тареке" Эне Крузман. - В нашем дошкольном учреждении такого опыта до сих пор не было, но у меня лично был - несколько лет назад я возглавляла "Пяэзуке" и у нас работала ночная группа тоже. Очень благодарна учителям, их помощникам и поварам, которые сразу же согласились на дополнительную работу, если такая нужда возникнет. Последнюю неделю наш садик посещает около 30 детей, это шестая часть всего количества, причем семь из них - дети наших работников. Несмотря на это, весь коллектив выходит на работу, и мы не будем соединять детей в одну группу в целях профилактики заболеваемости.

То же самое мы услышали и от руководителя "Пяэзуке" Светланы Колло. Сейчас их детсад посещают лишь один-три ребенка из 79.

Главный специалист по образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Ольга Головачева сказала, что есть даже сады, где нет ни одного ребенка, тем не менее сотрудники каждый день на месте.