В Кохтла-Ярве и Нарве начинают работу пункты экспресс-тестирования

Не позднее выходных в восьми городах запустят бесплатное расширенное тестирование на коронавирус на основании направления от семейного врача. Ответ на тест будет дан в течение одного рабочего дня. В Ида-Вирумаа экспресс-тестирование началось в пятницу в Кохтла-Ярве; с воскресенья его можно будет проводить и в Нарве.

Цифровое направление

Пробы на коронавирус отбирают при отделении неотложной помощи Ида-Вируской центральной больницы. В Нарве услугу организует ТОО "Corrigo", адрес пункта тестирования drive-in сообщат тем, у кого есть направление от семейного врача.

По сообщению Департамента здоровья, для участия в расширенном тестировании человек, имеющий симптомы болезни, должен позвонить своему семейному врачу. Если семейный врач сочтет тестирование необходимым, он оформит цифровое направление. С получившим направление пациентом свяжется центр тестирования, чтобы договориться о точном времени и месте тестирования.

Во время отбора пробы из носоглотки человек находится в машине, процедуру проводят на основании направления и документа, удостоверяющего личность. Результат теста человек получит по телефону, также результат пробы будет отображен на портале для пациентов www.digilugu.ee.

При проведении расширенного тестирования человек, получивший направление, должен дождаться телефонного звонка из центра тестирования, без предварительной договоренности пробы не забирают.

Тест не изменит течение болезни

- Призываем людей не приходить в пункт тестирования просто из любопытства, это нецелесообразно, так как значительно замедляет работу специалистов, - сказала руководитель по маркетингу и развитию "Corrigo" Эвелин Круусалу.

Член Общества семейных врачей Эстонии Арго Лятт посоветовал доверять решению своего семейного врача.