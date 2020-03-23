Два коммерческих маршрута в Кохтла-Ярве приостановили

В связи со значительным сокращением пассажиропотока кохтла-ярвеские перевозчики ТОО "Fremanti" и ТОО "StimReis" временно прекратили обслуживание линий №5 и №10.
Главный специалист по транспорту Андрей Полудеткин сказал, что руководители фирм написали ходатайство в горуправление о временном прекращении движения, так как автобусы ходили практически пустыми. "Пока договорились о приостановке двух линий до 1 апреля, что дальше - посмотрим по ситуации, в первую очередь, будет ли снят или, наоборот, продлен карантин".
Руководитель "StimReis" Олег Згуро сказал в понедельник утром, что пока 12-й маршрут сохранили, но в начале этой недели микроавтобус ездит практически пустым. "Наши водители тоже в группе риска, поэтому опасаются. Решил сам сесть за руль, - подчеркнул он. - Маршрутка - не большой автобус, здесь сложно организовать дистанцию между пассажирами, но пока все спокойно, если не считать резкое падение пассажиропотока. Посмотрим, как будет дальше, не исключено, что и этот маршрут придется приостановить, если положение не улучшится".