Последнего монстра на Вахтра, 23 скоро снесут

Конкурс на снос заброшенного дома выиграла местная фирма "Consage" с ценовым предложением 30360 евро (без налога), договор с ней подпишут в ближайшие дни, и с этого момента в течение трех месяцев здание будет снесено, отходы вывезены и вместо зияющего пустыми окнами монстра здесь появится ровная площадка. Таким образом, с лица города исчезнет набивший оскомину объект большой социальной опасности, из-за которого уже не один год страдали не только жители окрестностей.

В горуправление за последние два-три года неоднократно поступали сообщения и заявления не только от горожан, но и от полиции, пожарной охраны и других служб с требованиями принять меры - здесь постоянно собираются несовершеннолетние, подвергая опасности как собственную жизнь, так и жизни людей, находящихся в непосредственной близости. Давно разбиты оконные стекла, выбрасывают из окон вещи... На лестницах без перил опасно передвигаться, да и перекрытия могут обрушиться. Состояние кровли создает опасность пешеходам, пользующимся тротуаром в непосредственной близости от здания. Сильный ветер, сносящий листы шифера, угрожает автомобилям. Обеспокоены также родители детей, посещающих кружки в Вахтраском центре, - дети боятся проходить мимо этого дома.

Все знали, но ничего не могли сделать

- В Ярвеской части это самый опасный объект на данный момент, - комментирует вице-мэр по развитию Виталий Бородин, - все это осознавали, но долгое время ничего не могли сделать, так как большая часть квартир в доме имеет собственников. Пришлось проводить огромную работу - разыскивать этих людей, неоднократно высылать им предписания с требованием принять меры к приведению в порядок своей собственности или организовать снос здания. Желаемых результатов это не принесло, но хотя бы то, что около половины собственников квартир добровольно передали их государству. Очевидно, что никакой перспективы для этого объекта нет, как и надежды на то, что собственники сами займутся сносом здания, поэтому было принято решение о том, что город сам займется этим вопросом.

Много времени на подготовку

Собеседник добавил, что времени на подготовку ушло много, не только потому, что сложно найти несколько десятков тысяч евро на выполнение работ, самая большая проблема - найти и договориться с собственниками.

- Мы должны были подстраховаться - заказали аудит и оценку состояния "жилья", что тоже потребовало расходов, - объясняет Виталий. - Нельзя исключить, что после того, как здание снесут, у кого-то из квартирособственников возникнет желание востребовать свои "убытки". К слову, одно подобное письмо даже было - человек через адвоката сообщил, что желает восстановить свою собственность. Что ж, мы готовы к таким спорам, но терпеть дальше подобную обстановку было нельзя. Получилось, что квартира здесь стоит порядка 1 евро - потребуют, вернем.

ВИТАЛИЙ БОРОДИН: Это самый опасный объект на данный момент.

Вице-мэр не верит, что все собственники будут готовы вернуть городу затраты на проведение сноса дома, и бюджетные расходы на эти работы, скорее всего, придется списать в убытки. Но надеется, что государство все-таки компенсирует половину расходов, связанных с принадлежащими ему квартирами.

К сносу приступят уже весной, и это тоже радует - будет меньше пыли, а значит, и беспокойства жильцам окрестных домов.

Следующая задача - снос оруской школы

После того как дом на Вахтра, 23 исчезнет, по мнению Виталия Бородина, самые большие проблемы, связанные с пустующими зданиями в Кохтла-Ярве, будут решены.