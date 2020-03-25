Кохтла-Ярвеская гимназия получила пятый флагшток

Перед Кохтла-Ярвеской гимназией установили пятый флагшток, на котором с утра понедельника развевается флаг Евросоюза.
Флаг Евросоюза развевается рядом с флагами гимназии, Эстонской Республики, города Кохтла-Ярве и Министерства образования и науки.
Флаг подняла под барабанную дробь президент ученического представительства гимназии Элизабет Вери. Находящиеся на дистанционном обучении ученики наблюдали за этим в прямой трансляции по вебу во время утренних виртуальных инфоминут.
По словам директора гимназии Хендрика Агура, поначалу поднять пятый флаг планировали в День Европы в мае, но поскольку подаренная школе Еврокомиссией мачта уже установлена, а при нынешнем чрезвычайном положении отдаленные планы строить невозможно, то флагшток решили ввести в эксплуатацию сразу.