Чт, 26.03.2020
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Кохтла-Ярвеская гимназия получила пятый флагшток

Флаг Евросоюза подняла под барабанную дробь президент ученического представительства гимназии Элизабет Вери.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Перед Кохтла-Ярвеской гимназией установили пятый флагшток, на котором с утра понедельника развевается флаг Евросоюза.

Флаг Евросоюза развевается рядом с флагами гимназии, Эстонской Республики, города Кохтла-Ярве и Министерства образования и науки.

Флаг подняла под барабанную дробь президент ученического представительства гимназии Элизабет Вери. Находящиеся на дистанционном обучении ученики наблюдали за этим в прямой трансляции по вебу во время утренних виртуальных инфоминут.

По словам директора гимназии Хендрика Агура, поначалу поднять пятый флаг планировали в День Европы в мае, но поскольку подаренная школе Еврокомиссией мачта уже установлена, а при нынешнем чрезвычайном положении отдаленные планы строить невозможно, то флагшток решили ввести в эксплуатацию сразу.

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