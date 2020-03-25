Кохтла-Ярвеская гимназия получила пятый флагшток

Флаг Евросоюза развевается рядом с флагами гимназии, Эстонской Республики, города Кохтла-Ярве и Министерства образования и науки.

Флаг подняла под барабанную дробь президент ученического представительства гимназии Элизабет Вери. Находящиеся на дистанционном обучении ученики наблюдали за этим в прямой трансляции по вебу во время утренних виртуальных инфоминут.