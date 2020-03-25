Чт, 26.03.2020
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В Нарве произошел массовый поджог машин

Сгоревшие автомобили (иллюстрация не имеет отношения к описанному в статье происшествию).

ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

В ночь на 25 марта, в 03.04 в центр тревог поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве полыхают припаркованные легковые автомобили.

Происшествие имело место на импровизированной парковке неподалеку от жилых домов по ул. Пауля Кереса, рядом с автомобильным виадуком.

На месте происшествия спасатели увидели, что горят пять машин. Пожар потушили в 03.40. От огня пострадали в общем восемь автомобилей, включая один микроавтобус.

Спасатели предполагают поджог.

"Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия начато уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей повреждение и порчу имущества", - сообщила представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

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