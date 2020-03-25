В Нарве произошел массовый поджог машин

Сгоревшие автомобили (иллюстрация не имеет отношения к описанному в статье происшествию).

В ночь на 25 марта, в 03.04 в центр тревог поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве полыхают припаркованные легковые автомобили.