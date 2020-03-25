"Весенний шторм" ссылают из-за страха перед вирусом на центральный полигон

По решению командующего Силами обороны, учения пройдут нынче не в намеченных ранее местностях в центральной Эстонии, а, в первую очередь, на центральном полигоне Сил обороны. "Целью является достичь, независимо от сложного положения, целей учений и в то же время уменьшить контакты с гражданским населением", - сказал генерал-майор Херем, по словам которого цели учений определят к 1 апреля.

Хотя пока нет запрета на въезд иностранных солдат в страну, так как речь идет об обеспечении гарантии безопасности, все же велика вероятность, что солдаты союзников в этом году в "Весеннем шторме" участвовать не будут, за исключением расположенной в Эстонии боевой группы союзников.

В "Весеннем шторме" в этом году не будут участвовать также резервисты, за исключением изъявивших желание участвовать добровольно. Подготовка к учениям будет происходить теперь прежде всего в полевых условиях, в так называемых лесных лагерях, где будут держаться подальше от населенных пунктов. Такая учебная форма обычна для нынешней части учебного цикла. При обучении сосредоточатся главным образом на действиях ротного уровня, взаимодействие подразделений может продолжиться в полевых условиях. "Командиры обязаны свести контакты за пределами роты к минимуму, - добавил командующий Силами обороны. - Общаться будут в основном посредством средств связи, и проводимые в помещениях учения отменены".

Командующий отдал также распоряжение, по которому в выходные в казарме будет находиться один кадровый военный на каждую роту, чтобы обеспечивать будничный уклад жизни, заниматься изменениями питания и экстренными увольнительными, а также при необходимости организовывать дополнительные карантины или изоляцию людей. "Подчеркиваю еще раз, что в условиях чрезвычайного положения солдаты срочной службы могут ходить в увольнения, но должны вести себя там крайне осторожно, чтобы не заболеть", - сказал генерал-майор Херем.