В воскресенье мы с семьей отправились в пеший марафон, начав с лесных троп Паннъярве, завернув к Селисоо и завершив путь в Оруском парке в Тойла. В качестве вознаграждения - приятная передозировка свежего воздуха и возможность своими глазами убедиться, что сейчас идавирусцы предпочитают магазинам прогулки на природе.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В отличие от Китая, где парки и заповедники в регионах, сильнее всего пострадавших от коронакризиса, закрыты, в Эстонии для многих природные места - единственная возможность сохранить здоровый ум, дух и тело в чрезвычайной ситуации.

Природа открыта всегда

"Seiklusmaa Ida-Virumaa" рекомендует читателям своей новостной рассылки несколько природных объектов, которые можно посетить ранней весной.

* Водопад Алуоя и смотровая платформа

Смотровые платформы расположены прямо у края каскада Алуоя, гарантируя впечатляющее зрелище. Водопад питается от ручья Мягара. Перед спуском в долину Пюхайыэ ручей Мягара образует каньон длиной около 700 метров и глубиной примерно десять метров (каньон Алуоя). Каскад состоит из пяти больших уступов.

* Куртнаская озерная система

Находящаяся в Алутагузеской волости Куртнаская озерная система - крупнейшая озерная система Эстонии, где на площади около 30 квадратных километров находятся 42 озера. Легко отыскать по указателям озера Лийвъярв и Мартиска, на берегах которых RMK обустроил костровые площадки и зоны отдыха. По озерной системе проходит походная тропа, с которой можно увидеть 11 озер.

* Походная тропа Поруни

Тропа Поруни особенна тем, что проходит по девственному лесу в месте с уникальной природой. Тропа знакомит с пойменным лесом и древними широколистными древостоями. Вдоль берега реки Поруни тропа ведет до реки Нарвы и обратно. Протяженность походной тропы туда и обратно - 10 километров.

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