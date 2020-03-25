Чрезвычайное положение в местных собраниях: Кохтла-Ярве проведет э-заседание, Алутагузе отменит, Нарва попросила помощи у канцлера права

В условиях чрезвычайного положения, когда правительство запретило общественные мероприятия и не рекомендует собираться вместе из-за угрозы коронавируса, местные собрания Ида-Вирумаа решают вопрос проведения заседаний совсем по-разному.
На прошлой неделе председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович обратилась к канцлеру права, желая узнать, обязан ли председатель собрания в условиях чрезвычайного положения созывать заседание собрания в течение месяца, если этого требует как минимум четверть состава собрания. Именно такое ходатайство подали оппозиционные депутаты 13 марта. Накануне ночью правительство объявило чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.
Представитель оппозиции Катри Райк сказала, что ходатайство было связано с желанием передать подписи в поддержку закрытия финансируемой городом газеты "Narva Linnaleht". "Но понятно, что в такой ситуации, которая сейчас есть, мы не требуем этого категорически".
Тем не менее Райк видит необходимость провести заседание собрания, так как на прошлой неделе оппозиция также внесла законопроект, предусматривающий приостановку взимания платы за место в детсадах.
Но, по словам Райк, депутатам необязательно собираться вместе в физическом пространстве. "Нужно найти альтернативную возможность созвать заседание горсобрания. Безусловно, я бы не стала подвергать опасности пожилых членов горсобрания, так как они входят в группу риска", - сказала она, добавив, что у горсобрания есть планшеты для того, чтобы депутаты могли принять участие в заседании дистанционно.
Ответ канцлера права
Советник канцлера права ответил на письмо председателя Нарвского горсобрания, что закон предусматривает созыв заседания собрания в течение месяца, если того требует как минимум четверть депутатов и действие чрезвычайного положения не дает возможности отложить заседание.
"Соглашусь с Вами, что каждый человек должен поступать разумно, беречь свое здоровье и здоровье других. Для защиты собственного здоровья и здоровья других члены собрания на заседании могут и должны применять необходимые меры предосторожности - например, избегать рукопожатий и передачи документов из рук в руки, сидеть достаточно далеко друг от друга и т.д. Собрание при необходимости может найти такое рабочее помещение для проведения заседания, которое позволит людям находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Собрание имеет возможность в соответствии с условиями, установленными законом, объявить заседание закрытым на время обсуждения вопроса", - значится в ответе советника канцлера права.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сказала "Северному побережью", что в марте горсобрание точно не соберется и депутатов об этом оповестили.
- Следующее заседание планируем на апрель и сейчас занимаемся подготовкой к нему, - сказала она.
По словам председателя горсобрания, депутатов, по всей вероятности, не будут собирать на заседание в одном помещении. "Сейчас рассматриваем возможность электронной процедуры", - добавила она.
В четверг, 26 марта, должно было состояться заседание Алутагузеского волостного собрания, но его отменили. "Мы сейчас неспособны провести его дистанционно и разослали сообщение, что в этом месяце заседания не будет. Зачем рисковать? Береженого бог бережет. Думаю, что в апреле мы будем вынуждены организовать электронное заседание. Сейчас мы ищем решение", - сказал председатель Алутагузеского волостного собрания Райво Раап.
Изначально намеченное на среду заседание Нарва-Йыэсууского горсобрания тоже отменили.
Тойла не хотел рисковать бюджетом
Тойлаское волостное собрание тоже не хочет рисковать, и именно поэтому председатель собрания созвал депутатов 25 марта в Тойлаский народный дом. Волостное собрание опасается не столько вирусной угрозы, сколько утраты дееспособности. По закону бюджет на текущий год должен быть принят к 1 апреля. Если собрание не утвердит его в срок, оно станет недееспособным и будет распущено.
- Мы не хотим рисковать. Исходя из мнений адвокатов, обнародованных в медиа, мы поняли, что любая другая форма проведения заседания собрания может быть оспорена. У нас на повестке было принятие бюджета, и мы хотели быть уверены, что никто не сможет позднее опротестовать это решение, - объяснил председатель волостного собрания Роланд Пеэтс, почему депутатов собрали в одном помещении. Говоря о дальнейших заседаниях, он отметил, что в случае с электронными заседаниями должна быть уверенность, что все депутаты смогут принять участие в э-заседании.
Силламяэское горсобрание должно собраться на следующей неделе, но в этот четверг пройдет заседание президиума, на котором члены президиума будут общаться дистанционно. В каком именно формате пройдет заседание горсобрания, выяснится к концу недели. "Скажу, что заседание в любом случае будет закрытым, так как мы исходим из чрезвычайного положения. Я не могу никому запретить участвовать, но предупреждаю всех о рисках", - сказала председатель горсобрания Елена Коршунова.
Горуправление пробовало работать через веб-приложение "Zoom", но формат и место проведения заседания горсобрания еще не ясны. "Были даже предложения провести в центре культуры или спортцентре, чтобы между депутатами была достаточная дистанция. Рекомендации Министерства финансов говорят о том, что единого решения нет и каждое решение, по сути, является нарушением, так как ни в одном самоуправлении устав не предусматривает работы в условиях чрезвычайного положения", - добавила Коршунова.
На заседание Йыхвиского волостного собрания, состоявшееся на прошлой неделе, пришло менее половины депутатов, остальные имели возможность проголосовать и выразить свое мнение по э-почте.
Люганузеское волостное собрание тоже решило собраться на этой неделе в помещении - в зале Кивиылиской школы искусств. Единственное условие для участников - следить за тем, чтобы между ними оставалась дистанция минимум в два метра.
Кохтла-Ярве проведет э-заседание
Среди самоуправлений уезда в вопросе организации э-заседаний дальше всех продвинулся Кохтла-Ярве, где заседание горсобрания в четверг будет полностью электронным.
- Пришлось на ходу экспериментировать с тремя платформами. Методом проб и ошибок выбрали платформу "Zoom". Когда мы проводили тестирование, предложили всем членам горсобрания возможность при необходимости получить ноутбук, - сказала председатель горсобрания Рийна Иванова.
Организация заседания в помещении обсуждалась неделю назад, но как раз тогда пришли рекомендации от Министерства финансов, которые самоуправление истолковало так, что собираться вместе запрещено, и поэтому от проведения заседания Кохтла-Ярвеского горсобрания в помещении отказались.
Рекомендации Министерства финансов
В период действия чрезвычайного положения рекомендуем избегать собираться вместе при проведении заседаний собрания и управления местного самоуправления, заседаний комиссий местного собрания или в иных форматах работы местного самоуправления.
Местные самоуправления имеют возможность выбирать нужные форматы для организации своей работы. Например, можно решить проводить заседания местного собрания и управления в электронном формате, объявить заседание собрания закрытым для воспрепятствования распространению заболеваний. Также местные самоуправления могут принять решение об отмене заседаний собрания в марте, если это необходимо и возможно.