Чрезвычайное положение в местных собраниях: Кохтла-Ярве проведет э-заседание, Алутагузе отменит, Нарва попросила помощи у канцлера права

Изначально намеченное на среду заседание Нарва-Йыэсууского горсобрания тоже отменили.

Тойла не хотел рисковать бюджетом

Тойлаское волостное собрание тоже не хочет рисковать, и именно поэтому председатель собрания созвал депутатов 25 марта в Тойлаский народный дом. Волостное собрание опасается не столько вирусной угрозы, сколько утраты дееспособности. По закону бюджет на текущий год должен быть принят к 1 апреля. Если собрание не утвердит его в срок, оно станет недееспособным и будет распущено.

- Мы не хотим рисковать. Исходя из мнений адвокатов, обнародованных в медиа, мы поняли, что любая другая форма проведения заседания собрания может быть оспорена. У нас на повестке было принятие бюджета, и мы хотели быть уверены, что никто не сможет позднее опротестовать это решение, - объяснил председатель волостного собрания Роланд Пеэтс, почему депутатов собрали в одном помещении. Говоря о дальнейших заседаниях, он отметил, что в случае с электронными заседаниями должна быть уверенность, что все депутаты смогут принять участие в э-заседании.

Силламяэское горсобрание должно собраться на следующей неделе, но в этот четверг пройдет заседание президиума, на котором члены президиума будут общаться дистанционно. В каком именно формате пройдет заседание горсобрания, выяснится к концу недели. "Скажу, что заседание в любом случае будет закрытым, так как мы исходим из чрезвычайного положения. Я не могу никому запретить участвовать, но предупреждаю всех о рисках", - сказала председатель горсобрания Елена Коршунова.

Горуправление пробовало работать через веб-приложение "Zoom", но формат и место проведения заседания горсобрания еще не ясны. "Были даже предложения провести в центре культуры или спортцентре, чтобы между депутатами была достаточная дистанция. Рекомендации Министерства финансов говорят о том, что единого решения нет и каждое решение, по сути, является нарушением, так как ни в одном самоуправлении устав не предусматривает работы в условиях чрезвычайного положения", - добавила Коршунова.

На заседание Йыхвиского волостного собрания, состоявшееся на прошлой неделе, пришло менее половины депутатов, остальные имели возможность проголосовать и выразить свое мнение по э-почте.

Люганузеское волостное собрание тоже решило собраться на этой неделе в помещении - в зале Кивиылиской школы искусств. Единственное условие для участников - следить за тем, чтобы между ними оставалась дистанция минимум в два метра.

Кохтла-Ярве проведет э-заседание

Среди самоуправлений уезда в вопросе организации э-заседаний дальше всех продвинулся Кохтла-Ярве, где заседание горсобрания в четверг будет полностью электронным.

- Пришлось на ходу экспериментировать с тремя платформами. Методом проб и ошибок выбрали платформу "Zoom". Когда мы проводили тестирование, предложили всем членам горсобрания возможность при необходимости получить ноутбук, - сказала председатель горсобрания Рийна Иванова.

Организация заседания в помещении обсуждалась неделю назад, но как раз тогда пришли рекомендации от Министерства финансов, которые самоуправление истолковало так, что собираться вместе запрещено, и поэтому от проведения заседания Кохтла-Ярвеского горсобрания в помещении отказались.