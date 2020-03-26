ВИДЕО: "Ведьмины колодцы" в Ратва сейчас бурлят интенсивно

Эти "ведьмины колодцы" - искусственные источники, появившиеся в сотрудничестве человека и природы и ставшие новой достопримечательностью Ида-Вирумаа.

В 2018 году для отвода излишков воды с бывшей шахты "Viru", где добыча сланца прекратилась летом 2013 года, пробурили две скважины диаметром полметра и глубиной около 40 метров.