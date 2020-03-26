ВИДЕО: "Ведьмины колодцы" в Ратва сейчас бурлят интенсивно

Ратваские переливные колодцы, или "ведьмины колодцы", находящиеся в Ида-Вирумаа недалеко от Кийкла, сейчас полноводны и предлагают захватывающую игру воды.
Эти "ведьмины колодцы" - искусственные источники, появившиеся в сотрудничестве человека и природы и ставшие новой достопримечательностью Ида-Вирумаа.
В 2018 году для отвода излишков воды с бывшей шахты "Viru", где добыча сланца прекратилась летом 2013 года, пробурили две скважины диаметром полметра и глубиной около 40 метров.
Эти скважины регулируют уровень поверхностных вод и предотвращают образование излишней влажности в районе. Вытекающая из переливных колодцев вода через канаву Пыллуалузе направляется в ручей Ратва, а оттуда через реки Оямаа и Пуртсе - в Финский залив.