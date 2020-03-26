Директор гимназии: "Я принес для одного семиклассника из многодетной семьи свой личный компьютер"

В Нарве горуправа распорядилась заменить школьные обеды выдачей семьям продуктовых наборов в расчете на десять учебных дней. Первая организованная выдача проходила во дворах школ 23 и 24 марта. Корреспондент "Северного побережья" пообщался с директором Солдинаской гимназии Нарвы Романом Трейалом о питании школьников и об учебе в режиме ЧС. Директор в это время принимал участие в раздаче продуктов, прежде собственноручно мелом разметив двухметровую зону вирусной безопасности.
- Действительно есть такая проблема, что без питания в школах на домашнем обучении дети дома могут голодать?
- Эта проблема актуальна, и особенно актуальна она для ида-вируских детей. Изначальная идея была давать еду только нуждающимся детям: мы (в Солдинаской гимназии) составили список, и было 60 нуждающихся детей, а потом нам стали писать и звонить родители - и таких детей стало гораздо больше.
- Это оптимальная схема - выдавать питание разом на две недели?
- Да, мы видим, что в наборах выдаются продукты нескоропортящиеся, которые можно держать в холодильнике. Но, может, стоило бы выдавать на неделю.
В идеале бы давать ребятам горячие супы, но транспортировка каждый день стала бы проблемой.
Нынешние пакеты согласованы с Департаментом здоровья, и судя уже по отзывам родителей, отношение с их стороны позитивное. Хорошо, что в пакетах не только печенья и шоколадки, а еще и котлеты (пихвы).
Правда, одна родительница недавно сказала, что эти замороженные пихвы не очень хорошо подходят, потому что их ели и повредили зуб. Я попросил, чтобы все предложения высылали на мой рабочий адрес, а я перешлю эту информацию в организующую питание фирму и Департамент здоровья. Если будем снова выдавать продукты на следующей неделе, то, может быть, уже исключим пихвы и заменим их на что-нибудь другое.
- Сама школа принимает участие в формировании пищевого набора?
- Нет, этим занимается фирма, которая кормит школу, в нашем случае это "Mann Grupp". Они сделали предложение в Департамент здоровья, который одобрил, что эта продукция подходит.
Роль школьной администрации и директора - организовать выдачу и организовать классных руководителей для составления списков детей, кто нуждается.
- Теперь о домашнем обучении. Понятно, что первая неделя была особенно сложной, а дальше всё станет понятнее и проще - или же, наоборот, будет собираться ком нерешенных вопросов?
- Я только что говорил с преподавателями и увидел, что в колею вошли и они, и дети.
Проблемы только у тех семей, особенно многодетных, у кого дома нет компьютеров и смартфонов. Мы выходим из положения так, что некоторым выдаем списанные, но работающие школьные компьютеры. Я принес для одного семиклассника из многодетной семьи свой личный компьютер, которым уже не пользовался, но он в хорошем состоянии.
Вообще-то, в нарвских школах выдачу ученикам школьных компьютеров не особо практикуют, боятся этого, но я знаю, что по Эстонии в маленьких школах это смело делают - чтобы ребенок был обеспечен, раз уж у нас дигитальное обучение.
- Министерство образования не исключает возможность - если чрезвычайное положение затянется до лета, - что придется отменить выпускные экзамены и подводить итоги обучения согласно текущим оценкам учеников. По-вашему, это хороший выход?
- Нет, это не выход, экзамены должны быть. Можно перенести их на август и договариваться с вузами о сроках поступления. Конечно, на совсем долгий период мы не сможем это оттягивать, но все же ребенку нужно пережить этот экзаменационный опыт.
Пояснения Министерства образования и науки насчет школьного питания в период дистанционного обучения
Учебной работы в здании школы не ведется, поэтому школьные обеды не предлагаются. Организовать школьные обеды детям, которые находятся дома, в большинстве случаев невозможно по причине невозможности гарантировать соблюдение требований гигиены, сложностей с доставкой, потенциального распространения инфекции и т.д. Если школе или местному самоуправлению известно о том, что есть ученики, финансовое положение семьи которых не позволяет им нормально питаться, то помощь в виде школьного обеда организуется вместе с социальной службой в индивидуальном порядке.
Деньги на школьные обеды не переводят ученикам или их родителям, исключением являются профессиональные учебные заведения, где действует прежняя система.
Просим школы, независимо от формы собственности, выяснить, есть ли в школьном списке ученики, нуждающиеся в школьном обеде.
Если место жительства ученика в соответствии с регистром находится в одном самоуправлении со школой, то школа обеспечивает обед этому ученику или же находит решение в сотрудничестве с местным самоуправлением.
Если соответствующее регистру место жительства ученика находится за пределами самоуправления, в котором расположена школа, то школа передает данные этого ученика местному самоуправлению по его месту жительства, указанному в регистре, которое в пределах возможного и организует питание таких учеников.
В последнем случае местные самоуправления могут предъявить другому содержателю школы счета по меньшей мере в размере выдаваемого из госбюджета пособия на школьные обеды или в размере, который соответствует действующей в конкретной школе стоимости школьного обеда, в случае если местное самоуправление организует питание этих учеников.
В период дистанционного обучения местные самоуправления могут использовать предусмотренные содержателями школ со стороны государства на нынешний учебный год средства на школьные обеды таким образом, чтобы после окончания дистанционного обучения было возможно продолжить обеспечение обычных школьных обедов. Конкретные решения зависят от условий заключенного с организатором питания договора и от доброй воли сторон в возникшем чрезвычайном положении.