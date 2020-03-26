Директор гимназии: "Я принес для одного семиклассника из многодетной семьи свой личный компьютер"

Пояснения Министерства образования и науки насчет школьного питания в период дистанционного обучения

Учебной работы в здании школы не ведется, поэтому школьные обеды не предлагаются. Организовать школьные обеды детям, которые находятся дома, в большинстве случаев невозможно по причине невозможности гарантировать соблюдение требований гигиены, сложностей с доставкой, потенциального распространения инфекции и т.д. Если школе или местному самоуправлению известно о том, что есть ученики, финансовое положение семьи которых не позволяет им нормально питаться, то помощь в виде школьного обеда организуется вместе с социальной службой в индивидуальном порядке.

Деньги на школьные обеды не переводят ученикам или их родителям, исключением являются профессиональные учебные заведения, где действует прежняя система.

Просим школы, независимо от формы собственности, выяснить, есть ли в школьном списке ученики, нуждающиеся в школьном обеде.

Если место жительства ученика в соответствии с регистром находится в одном самоуправлении со школой, то школа обеспечивает обед этому ученику или же находит решение в сотрудничестве с местным самоуправлением.

Если соответствующее регистру место жительства ученика находится за пределами самоуправления, в котором расположена школа, то школа передает данные этого ученика местному самоуправлению по его месту жительства, указанному в регистре, которое в пределах возможного и организует питание таких учеников.

В последнем случае местные самоуправления могут предъявить другому содержателю школы счета по меньшей мере в размере выдаваемого из госбюджета пособия на школьные обеды или в размере, который соответствует действующей в конкретной школе стоимости школьного обеда, в случае если местное самоуправление организует питание этих учеников.

В период дистанционного обучения местные самоуправления могут использовать предусмотренные содержателями школ со стороны государства на нынешний учебный год средства на школьные обеды таким образом, чтобы после окончания дистанционного обучения было возможно продолжить обеспечение обычных школьных обедов. Конкретные решения зависят от условий заключенного с организатором питания договора и от доброй воли сторон в возникшем чрезвычайном положении.

Министерство образования и науки