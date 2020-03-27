Новый рынок в Силламяэ планируют открыть 2 апреля

Владельцы нового бизнес-здания ТОО "Aragats" не намерены переносить дату открытия нового крытого рынка, которое запланировано на 2 апреля.
Представитель владельца здания ТОО "Aragats" Араик Карапетян сказал, что практически все готово, и так как государство не запрещает работу рынков, силламяэсцы по-прежнему планируют распахнуть двери нового объекта уже через неделю.
- Если в ближайшие дни не поступит каких-то дополнительных распоряжений, связанных с чрезвычайным положением, - подчеркнул собеседник. - На сегодняшний день деятельность рынков не запрещена при условии обеспечения профилактических мер.
Собеседник добавил, что торжественной церемонии по случаю долгожданного открытия, безусловно, не будет.
Площадь построенного фирмой "Mapri Ehitus" бизнес-здания - 1300 квадратных метров, ТОО "Aragats" инвестировало в него более миллиона евро. Договоры с будущими арендаторами уже заключены и места для рыночной торговли забронированы. Во второй части нового бизнес-здания уже открылся магазин популярной европейской розничной сети одежды и промтоваров "Pepco".