Новый рынок в Силламяэ планируют открыть 2 апреля

Представитель владельца здания ТОО "Aragats" Араик Карапетян сказал, что практически все готово, и так как государство не запрещает работу рынков, силламяэсцы по-прежнему планируют распахнуть двери нового объекта уже через неделю.

- Если в ближайшие дни не поступит каких-то дополнительных распоряжений, связанных с чрезвычайным положением, - подчеркнул собеседник. - На сегодняшний день деятельность рынков не запрещена при условии обеспечения профилактических мер.

Собеседник добавил, что торжественной церемонии по случаю долгожданного открытия, безусловно, не будет.