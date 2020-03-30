Люганузе контролирует скопления людей с помощью охранной фирмы

Люганузеская волость использует охранную фирму для проверки выполнения установленных государством ограничений скопления народа в двух городах и крупнейших населенных пунктах волости.
К проверке выполнения установленных государством ограничений и к информированию людей Люганузеская волость решила привлечь наряду с полицией патрули охранной фирмы, которые приглядывают за городами Кивиыли и Пюсси, а также крупнейшими поселками - как Люганузе и Сонда - и популярнейшими прогулочными дорогами.
- Поначалу мы думали привлечь добровольцев, но это вызвало много вопросов: где мы достанем для них средства индивидуальной защиты, как будем координировать их деятельность, какими будут обязанности и права этих добровольцев? И нашли, что проще организовать все это с предприятием, - сказал люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам.
Если патруль увидит на улице компанию более двух человек или если люди не соблюдают установленное расстояние в два метра, то патрульная фирма сообщит об этом волостному управлению или полиции, а также попросит людей выполнять инструкции.
По словам Рауама, на их домашней странице размещены также призывы к людям сообщать о таких собраниях и люди активно пользовались такой возможностью. "В последнее время таких звонков стало меньше, до людей дошла серьезность положения. Кроме того, информация, очевидно, стала более доступной для русскоязычного населения", - сказал он, отметив, что людей на улицах теперь видно гораздо меньше.