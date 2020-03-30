Реконструкция транзитной дороги через Нарву снова переносится - не из-за коронавируса

Оценивающаяся в 11 миллионов евро реконструкция транзитных дорог через Нарву (TEN-T) планируется горуправой с 2016 года, однако непосредственно строительство каждый год откладывается и откладывается. Основные строительные работы теперь планируется начать в 2021 году.
Предварительный проект реконструкции транзитных участков нарвских улиц Раху, Пауля Кереса и кругового перекрестка на площади Кереса - суммарно примерно 3,5 километра дорог, по которым автотранспорт движется к Нарвскому погранпункту, - был получен только в декабре 2019 года. Предшествовавшая этому работа с эскизами и бесконечными согласованиями шла несколько лет.
Теперь идет подготовка к главному тендеру - поиску составителя основного и рабочего проектов, который затем осуществит и собственно строительство.
Как нынче сообщил директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юрий Сайя, объявление проектировочно-строительной поставки запланировано на май, а предполагаемый срок заключения договора - июль 2020 года.
Уже известно, что проектирование снова затянется.
- В связи с тем, что 10 февраля 2020 года АО "Narva Vesi" (муниципальный водоканал. - И.С.) выставило новые технические условия на проектирование ливневой канализации на улице Пауля Кереса, составление основного проекта потребует больше времени, чем ожидалось. Из-за этого, соответственно, сдвигается и начало строительных работ, - говорит Сайя. - Основные строительные работы запланированы на 2021 год, подготовительные работы возможны уже в конце 2020 года.
Проект реконструкции транзитных дорог в Нарве давно внесен правительством в программу инвестиций в транспортную инфраструктуру на период 2014-2020 годов. Суммарный бюджет нарвского проекта составляет 10,7 миллиона евро, из которых господдержка из средств Европейского фонда сплочения составит 84 процента, а город потратит на это свыше 1,7 миллиона.
Когда-то говорилось - и "Северное побережье" не раз писало об этом, - что собственно строительные работы планировалось начать еще в 2018 году. Затем чиновники говорили про 2019-й, а в 2019-м сказали про начало строительства в 2020-м. Нынче эта традиция продолжилась.