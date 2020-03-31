Работники культуры без дела не сидят

В городских учреждениях культуры Кохтла-Ярве занято около 200 человек. Пандемия коронавируса вынудила закрыть двери всех, однако, по словам вице-мэра по культуре и образованию Нины Алексеевой, сокращать штат или зарплаты работникам городские власти не планируют.
- Во-первых, люди не виноваты в чрезвычайной ситуации, а во-вторых, никто без дела не сидит - придумывают творческие задания, связанные с деятельностью по интересам, не только в школах искусств, но и руководители разных кружков поступают так же, - подчеркивает вице-мэр. - Не собираются вместе и никуда не ходят, но постоянно на связи и дела находятся.