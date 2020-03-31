Вт, 31.03.2020
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Работники культуры без дела не сидят

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова: "Хотя двери всех наших домов сейчас закрыты, это не значит, что мы не работаем".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В городских учреждениях культуры Кохтла-Ярве занято около 200 человек. Пандемия коронавируса вынудила закрыть двери всех, однако, по словам вице-мэра по культуре и образованию Нины Алексеевой, сокращать штат или зарплаты работникам городские власти не планируют.

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- Во-первых, люди не виноваты в чрезвычайной ситуации, а во-вторых, никто без дела не сидит - придумывают творческие задания, связанные с деятельностью по интересам, не только в школах искусств, но и руководители разных кружков поступают так же, - подчеркивает вице-мэр. - Не собираются вместе и никуда не ходят, но постоянно на связи и дела находятся. 

Собеседница подчеркнула, что обнадеживает обещание правительства о поддержке. "Дотационная база для учреждений культуры не уменьшится, может, город получит также какие-то дополнительные средства, чтобы выровнять уровень возвратного подоходного налога. Очень надеюсь, что переживем трудные времена без существенных потерь", - резюмировала она. 

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