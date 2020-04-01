Посылочный бизнес бьет рекорды и в Ида-Вирумаа

Руководитель "Omniva" по связям с общественностью Маттиас Кайв отметил, что объемы посылочных отправлений в Ида-Вирумаа растут быстро, как и в остальной Эстонии. Посылок отправляют на треть больше обычного, причем услугами посылочных автоматов люди стали пользоваться примерно наполовину больше прежнего.

Эстонские товары

- Посылочный бизнес продолжает расти и бить рекорды объемов. Если посмотреть только на отечественный рынок, то есть на отправления в пределах Эстонии, то на прошлой неделе их было больше, чем когда-либо раньше. Если же посмотреть на объем всех отправлений, в том числе посылок из-за рубежа, то последние рождественские объемы еще не превышены. Но если теперешний рост продолжится, то и это скоро произойдет, - отметил Кайв.

По его словам, только радует то, что рост объемов происходит прежде всего за счет эстонских торговцев.

Большая часть посылок - пакеты э-торговли. В то же время рекорды бьет также количество посылок от частных клиентов.

По словам Кайва, в нынешнем чрезвычайном положении интересно и то, что если обычно самым популярным временем выдачи посылок было 17-18 часов рабочего дня, то теперь люди приходят за посылками чаще в обеденное время - с 11 до 13 часов.

В пользу посылочных автоматов в вирусный период говорит и тот факт, что большинство из них расположены на улице, где людей меньше и риск заразиться ниже. Экраны посылочных автоматов регулярно чистят и ими можно пользоваться в перчатках.

Поскольку посылочные автоматы переживают сейчас большую нагрузку, то людей просят по возможности быстро приходить за поступившими посылками, что ускорит всеобщую доставку посылок.

Срок хранения посылок в почтовых конторах во время чрезвычайного положения не ограничен, чтобы клиент мог прийти за посылкой в удобное для него время.

За быстрым ростом может последовать быстрый спад

Руководитель "DPD" по продажам и маркетингу Янек Кивимурд тоже подтвердил, что посылочной бизнес в уезде растет. "Увеличилось количество доставок на дом, но особенно выросло количество посылок, отправляемых и получаемых через посылочные автоматы", - сказал он.

Рост оказался двукратным, однако в любой момент может начаться и спад. "Я не придавал бы этим цифрам слишком большого значения. Понятно, что нынешнее чрезвычайное положение принесло с собой ограничения и дополнительные расходы. Выигравших тут нет. Я верю и надеюсь, что все вместе мы сумеем быстро победить вирус", - отметил Кивимурд.