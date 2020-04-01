Ср, 1.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Президент совершит в пятницу виртуальный визит в Ида-Вирумаа

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Илья Смирнов

Президент Керсти Кальюлайд совершит в пятницу виртуальный визит в Ида-Вирумаа.

По вебу президент обсудит разные вопросы с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко, мэром Нарвы Алексеем Евграфовым и Араиком Карапетяном, руководящим в Силламяэ предприятием "Esfil Tehno", которое изготовит по заказу эстонского государства в течение полугода 1,2 миллиона респираторов.

Президент виртуально даст урок обществоведения абитуриентам нарвских школ, пообщается с представителями Ида-Вируского кризисного штаба, председателем правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклером и руководителем одного из крупнейших предприятий Нарвы "Fortaco" Ларисой Шабуновой.

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