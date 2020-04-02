Шахта "Estonia" встала из-за выявленного у одного работника коронавируса

Председатель правления "Enefit Kaevandused" Андрес Вайнола сказал, что занимавшийся на шахте "Estonia" ремонтом и обслуживанием работник ушел на больничный в прошлую пятницу, 27 марта. Поскольку в ходе домашнего лечения у него сильно повысилась температура, то в среду скорая помощь доставила его в больницу. "Он находится сейчас там на лечении, но его состояние не опасно для жизни", - подтвердил Вайнола.

По словам Вайнола известно, что заболевший мужчина ездил на работу на личном легковом автомобиле, а не на заказанном шахтой автобусе. На настоящий момент установлено, что до ухода на больничный 27 марта он контактировал на работе в общем по крайней мере с 16 коллегами. Этих людей отправили на тестирование, результаты которого еще не известны.

По словам Вайнола, подземные работы приостановлены поначалу на два дня. Затем последуют два выходных дня. В течение этого времени должно выясниться, увеличится ли количество заболевших, и исходя из этого будут приняты решения, когда можно будет продолжить работу.

По его словам, сейчас сложно сказать, продлится рабочий простой только два рабочих дня или - с обострением ситуации - две недели и даже больше. Соответственно дальнейшему развитию ситуации, у шахты "Estonia" сейчас в работе несколько планов. По словам Вайнола, взвешивается, к примеру, продолжение работы частично в одном подземном крыле.

Чтобы предотвратить возможное распространение вируса, добыча сланца сейчас приостановлена и 800 работников отправлены домой. Однако 85 человек продолжают работать, чтобы поддерживать в работе насосные станции и вентиляционные системы, продолжается также работа на складе сланца и его транспортировке.

Про словам Вайнола, остановка работы шахты не повлияет в течение ближайших месяцев на снабжение Эстонии электроэнергией. На шахтном складе сланца имеется около 1,5 миллиона тонн, что соответствует примерно шестой части всего объема добычи "Eesti Energia" за прошлый год.

Кроме того, "Eesti Energia" несколько месяцев назад подтвердил, что на большом складе рядом с электростанциями и заводами масел скопилось около четырех миллионов тонн сланца, используемого главным образом заводами масел, так как электростанции вследствие неблагоприятной рыночной ситуации в этом году работали короткое время.