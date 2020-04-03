У двух жильцов Ааского попечительского дома обнаружили коронавирус

Хотя пришли еще не все результаты сплошного тестирования в Ааском попечительском доме, но пробы по крайней мере двух человек оказались позитивными. В обоих случаях речь идет о подопечных, а не о работниках заведения. О позитивных результатах теста у работников информации к полудню еще не было.

- Мы уже почти месяц живем в режиме карантина. Сейчас не имеем ни малейшего понятия, как вирус дошел до нас, - сказал руководитель попечительского дома Янек Лайнъярв.

Посетителей в дом не пускают, подопечные выходят из здания только на территорию попечительского дома. Ни у одного из работников симптомов нет, да и первые результаты тестирования ни одного заболевшего среди работников ее выявили.

У подопечных, пробы которых оказались позитивными, никаких проявлений заболевания тоже не имелось. "Мы отделили их от остальных и наблюдаем за ними", - сказал Лайнъярв, по словам которого они и до сих пор выполняли все действующие для попечительского дома рекомендации, а теперь соблюдают их особенно тщательно.

- Мы поддерживаем связь с Департаментом здоровья и делаем все в соответствии с его рекомендациями, - заверил он.