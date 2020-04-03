Кохтла-ярвеские квартирные товарищества вновь могут просить поддержку

С 5 по 10 апреля Кохтла-Ярвеское горуправление вновь принимает ходатайства на финансовую поддержку квартирных товариществ. Заявки принимаются электронно или в бумажном варианте.
В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 50 тысяч евро на поддержку обучения; аудита электроустановок, дымоходов и газовых установок; на техническое обслуживание электроустановок, систем отопления и вентиляции; на поддержку ландшафтного дизайна и установку систем безопасности; на техническое обслуживание дворов и на ремонт фасадов и крыш.
Весенний цикл подачи ходатайств стартует уже в воскресенье, и, в соответствии с постановлением горсобрания, заявки принимаются не только электронно, но и в бумажном виде.
- Практика показывает, что не все представители квартирных товариществ могут отправлять ходатайства электронно, поэтому был предусмотрен и бумажный вариант, - комментирует мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - Но так как сотрудники горуправления на две недели находятся на удаленной работе, мы приняли решение, что в рабочее время с понедельника до четверга включительно представители квартирных товариществ могут принести и сдать документы дежурному вахтеру. Уверена, что скопления людей в мэрии в эти дни точно не будет - это делают обычно единицы, но мы обязаны дать возможность ходатайствовать всем.
Пятьдесят тысяч евро - небольшие деньги, и не исключено, что уже в воскресенье всю сумму "забронируют". Мэр напомнила, что место в начале очереди еще не означает, что заявитель получит деньги - специалисты горуправления проверят документы и акцептируют выполненные работы. Кроме того, она не исключает, что у города будет возможность увеличить сумму дотаций КТ.
- Во-первых, у нас есть резерв, - объясняет она. - Конечно, мы переживаем из-за падения экономики, но есть надежда на то, что не придется что-то урезать: министр госуправления Яак Ааб сказал, что в дополнительный бюджет, который будет рассматриваться 19 апреля, заложены деньги для поддержки самоуправлений на компенсацию падения доходов от подоходного налога и прочих поступлений. Если мы что-то получим и не придется сокращать свои расходы, сможем помочь большему количеству квартирных товариществ, а может быть, даже удовлетворить все ходатайства.