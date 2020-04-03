Кохтла-ярвеские квартирные товарищества вновь могут просить поддержку

В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 50 тысяч евро на поддержку обучения; аудита электроустановок, дымоходов и газовых установок; на техническое обслуживание электроустановок, систем отопления и вентиляции; на поддержку ландшафтного дизайна и установку систем безопасности; на техническое обслуживание дворов и на ремонт фасадов и крыш.

Весенний цикл подачи ходатайств стартует уже в воскресенье, и, в соответствии с постановлением горсобрания, заявки принимаются не только электронно, но и в бумажном виде.

- Практика показывает, что не все представители квартирных товариществ могут отправлять ходатайства электронно, поэтому был предусмотрен и бумажный вариант, - комментирует мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - Но так как сотрудники горуправления на две недели находятся на удаленной работе, мы приняли решение, что в рабочее время с понедельника до четверга включительно представители квартирных товариществ могут принести и сдать документы дежурному вахтеру. Уверена, что скопления людей в мэрии в эти дни точно не будет - это делают обычно единицы, но мы обязаны дать возможность ходатайствовать всем.

Пятьдесят тысяч евро - небольшие деньги, и не исключено, что уже в воскресенье всю сумму "забронируют". Мэр напомнила, что место в начале очереди еще не означает, что заявитель получит деньги - специалисты горуправления проверят документы и акцептируют выполненные работы. Кроме того, она не исключает, что у города будет возможность увеличить сумму дотаций КТ.