Поиск строителей для ратуши осложнится особым положением

Директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юрий Сайя сообщил, что международный строительный тендер на реконструкцию ратуши и Ратушной площади планируется объявить в конце апреля или начале мая 2020 года. "Строительные работы планируется начать в III-IV квартале 2020 года, в зависимости от результатов тендера".

- Очень критичный момент, не позволяющий объявить конкурс ранее: для составления ценового предложения требуется непосредственное ознакомление с объектом, но с учетом закрытия границ на период действия особого положения, потенциальным участникам тендера будет невозможно организовать прибытие в Эстонию, - объяснил Сайя.

"Северное побережье" поинтересовалось: почему не искали строителей до коронавирусного кризиса? Сайя ответил, что международный строительный тендер для реконструкции ратуши и ее площади требует очень тщательной подготовки.

- При составлении документов тендера делаются дополнительные запросы проектировщику ТОО "Zoroaster", уточняются некоторые данные, необходимые для документов строительной поставки. Всю тендерную документацию предварительно необходимо согласовывать с программой, что тоже требует временных затрат, - объяснил Сайя, добавив, что наряду с этим департамент объявит и тендер на услугу надзора собственника.

Первый проект реконструкции ратуши Нарва подготовила еще в 2009 году, но в дальнейшем понадобилась его модернизация, а также добавились планы на реконструкцию прилегающих площадей и улиц.

Новый проект 2016 года Нарва планировала воплотить к столетию ЭР в 2017-2018 годах, но и это не удалось.

В 2019 году Нарвский департамент развития и экономики возглавил Юрий Сайя, который до этого был экспертом по тендерам в эстонском подразделении "Rail Baltica" и в "Eesti Energia".

По словам Сайя, на сегодняшний день департамент развития и экономики уже успешно провел государственный тендер на услугу руководителя по строительству и в конце января был заключен соответствующий договор с ТОО "Ehitusagentuur".

Бюджет проекта реконструкции ратуши и Ратушной площади составит около 7,2 миллиона евро, европоддержка Нарве - до 4,9 миллиона. Проект софинансирует Государственный центр вспомогательных услуг (ранее - Фонд поддержки развития предпринимательства) из средств Европейского фонда регионального развития - в рамках программы "Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа".

Согласно их условиям, все действия по реализации проекта должны завершиться до 31 августа 2023 года.

Строилась ратуша тоже долго

Старший инспектор по памятникам старины Нарвской городской управы Мадис Туудер исследовал, что изначальный проект Нарвской ратуши был создан в 1665 году под руководством любекского мастера-строителя Георга Тейффеля. Строительные работы были начаты в 1668 году, к 1671 году была выстроена основа здания, окончательно же оно было готово в 1680-е годы, когда установили привезенный из Стокгольма скульптурный портал.

После Второй мировой войны здание ратуши стало одним из немногих восстановленных. До 1999 года там располагался Дом детского творчества, предшественником которого был Дворец пионеров имени Виктора Кингисеппа.

До 2019 года в ратуше создавался и экспонировался картонный макет довоенной Нарвы авторства Федора Шанцына.

Проектное изображение Нарвской ратуши. ФОТО: OÜ Zoroaster / www.narva.ee