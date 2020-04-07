Йыхвискую власть принуждают кормить всех учеников

- Такое узкое разграничение несправедливо в отношении многих учеников, родители которых едва преодолевают черту абсолютной бедности. Доставка продуктов йыхвиским школьникам поможет семьям лучше справляться с жизнью, ведь в нынешней ситуации очень много неопределенности: угроза потерять работу в частном секторе по-прежнему велика и многие работники уже ощущают урезания зарплаты, - сказал Прокопенко.

По оценке йыхвиских социал-демократов, у всех учеников должна иметься возможность получать школьное питание, ведь чрезвычайное положение не может быть причиной для лишения их такого права. "Йыхви должен последовать примеру столицы, а также других городов Ида-Вирумаа: в Кохтла-Ярве, Нарве и Силламяэ продуктовые пакеты выдают всем желающим. Логистические проблемы раздачи еды можно решить разными способами", - отметил Прокопенко.

Помощник йыхвиского волостного старейшины объясняет

Алексей Наумкин. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин (на снимке) отметил в прошлую пятницу, что количество обращений жителей волости по вопросу питания находящихся на домашнем обучении учеников выросло.

- Вследствие того обстоятельства, что школы закрыты и школьные обеды ученикам не предлагаются, Йыхвиское волостное управление, руководствуясь рекомендациями Министерства образования и науки и Министерства социальных дел, оперативно организовало питание для нуждающихся в помощи учеников (горячее питание или продуктовый пакет). По состоянию на настоящий момент сухой паек или горячую еду получают уже 100 детей, львиная доля которых получают свой обед по месту жительства.

Наумкин добавил, что вопрос не в деньгах, которые предусмотрены со стороны государства, а в чрезвычайном положении в стране и в введенном карантине. "Мы стараемся максимально снизить риск и выполнять установленные карантинные правила, а также исключить массовые скопления детей у школ при получении сухого пайка".

Помощник волостного старейшины надеется на понимание со стороны тех семей, которые не испытывают нехватки продуктов и не вынуждены думать о том, как и чем накормить свою семью в трудное время. "Я подчеркиваю, что мы оказываем помощь нуждающимся в ней, оценивая потребность в помощи в конкретном случае и исходя как из Закона о семье, так и из Закона о защите детей".