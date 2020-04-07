Йыхвискую власть принуждают кормить всех учеников

Председатели попечительских советов йыхвиских основных школ подадут волостному управлению совместное обращение, чтобы бесплатное питание было обеспечено во время домашнего обучения каждому ученику, а не только тем, кого социальный отдел оценит как нуждающихся в помощи. Нынешний подход критикуют также некоторые оппозиционные депутаты.
- Мы обсудили эту тему с председателем попечительского совета Йыхвиской русской основной школы Вадимом Еременко и решили подать в волость совместное заявление, чтобы питание организовали для всех учеников, независимо от того, получала семья ранее социальную помощь или нет, - сказал председатель попечительского совета Йыхвиской основной школы Гуйдо Теллис.
Продукты, чтобы приготовить еду
Теллис объяснил это тем, что период дистанционного обучения затянулся и конца ему пока не видать.
- Скоро проще будет спросить, кто не нуждается в продуктах. Мы уже не живем в том мире, в котором жили до введения чрезвычайного положения. Я не имею в виду, что всем следует поварешкой разливать суп. В нынешней ситуации были бы уместны продуктовые пакеты, комплектуемые, к примеру, на месяц. Ведь у школ предусмотрены деньги на это и столовские повара тоже имеются.
Теллис считает, что продуктовый пакет мог бы содержать продукты, из которых было бы просто приготовить дома еду и чтобы это было по силам ученикам старших классов. "У меня самого дома сидят сейчас трое детей, и я вижу, как много еды уходит. Какой смысл осенью использовать оставшиеся деньги на школьное питание? Дети хотят есть сегодня".
По словам Теллиса, одной из причин, почему не организуют сплошное питание, называют то обстоятельство, якобы таким образом посодействуют распространению вируса. "Ведь мы все равно ходим в магазин, а раздачу пакетов можно организовать и через заднюю дверь столовой один или два раза в месяц".
Критика по части организации питания прозвучала в адрес волости и со стороны оппозиционного депутата Кайи Калдвеэ - зампредседателя социальной комиссии волостного собрания и руководителя Ида-Вирумааской палаты людей с ограниченными возможностями.
- Я с 27 марта переписываюсь как с помощником волостного старейшины Алексеем Наумкиным, так и с волостным старейшиной Максом Кауром, и обращала их внимание на то, что у учеников имеется право на горячий обед в течение учебного дня за счет государства. Поскольку ситуация затянулась, то я не считаю правильным такой подход, когда питание предусмотрено только для получающих социальную помощь. У нас много, так сказать, пограничных семей, не получающих социальную помощь, но едва сводящих концы с концами. Обеспечив питание всем ученикам, мы предупредим дополнительные проблемы в будущем, - отметила Калдвеэ.
Право на питание
Входящие в оппозицию йыхвиские социал-демократы тоже сделали в выходные заявление, что бесплатное питание должно быть обеспечено каждому ученику.
- Сейчас из 1500 детей, учащихся в йыхвиских учреждениях образования, школьное питание получают меньше 10 процентов. Это ученики, опекунами которых являются люди, получающие прожиточное пособие, и которые растут либо в многодетных семьях, либо в семьях работников передовой линии, - отметил йыхвиский социал-демократ Павел Прокопенко.
По его словам, цинично проводить такую границу, ведь это оставляет без питания как реальных, так и потенциальных нуждающихся в помощи.
- Такое узкое разграничение несправедливо в отношении многих учеников, родители которых едва преодолевают черту абсолютной бедности. Доставка продуктов йыхвиским школьникам поможет семьям лучше справляться с жизнью, ведь в нынешней ситуации очень много неопределенности: угроза потерять работу в частном секторе по-прежнему велика и многие работники уже ощущают урезания зарплаты, - сказал Прокопенко.
По оценке йыхвиских социал-демократов, у всех учеников должна иметься возможность получать школьное питание, ведь чрезвычайное положение не может быть причиной для лишения их такого права. "Йыхви должен последовать примеру столицы, а также других городов Ида-Вирумаа: в Кохтла-Ярве, Нарве и Силламяэ продуктовые пакеты выдают всем желающим. Логистические проблемы раздачи еды можно решить разными способами", - отметил Прокопенко.
Помощник йыхвиского волостного старейшины объясняет
Помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин (на снимке) отметил в прошлую пятницу, что количество обращений жителей волости по вопросу питания находящихся на домашнем обучении учеников выросло.
- Вследствие того обстоятельства, что школы закрыты и школьные обеды ученикам не предлагаются, Йыхвиское волостное управление, руководствуясь рекомендациями Министерства образования и науки и Министерства социальных дел, оперативно организовало питание для нуждающихся в помощи учеников (горячее питание или продуктовый пакет). По состоянию на настоящий момент сухой паек или горячую еду получают уже 100 детей, львиная доля которых получают свой обед по месту жительства.
Наумкин добавил, что вопрос не в деньгах, которые предусмотрены со стороны государства, а в чрезвычайном положении в стране и в введенном карантине. "Мы стараемся максимально снизить риск и выполнять установленные карантинные правила, а также исключить массовые скопления детей у школ при получении сухого пайка".
Помощник волостного старейшины надеется на понимание со стороны тех семей, которые не испытывают нехватки продуктов и не вынуждены думать о том, как и чем накормить свою семью в трудное время. "Я подчеркиваю, что мы оказываем помощь нуждающимся в ней, оценивая потребность в помощи в конкретном случае и исходя как из Закона о семье, так и из Закона о защите детей".