В Алутагузеском попечительском центре не хватает работников

В Алутагузеском попечительском центре по состоянию на понедельник заразились 14 жильцов, из них пятеро находятся в больнице, девять - в изоляционном отделении центра.

- Мы обращаемся со всеми нашими жильцами так, как будто каждый из них заражен, - заведующая попечительским центром Кристийна Этс подчеркнула, что правила карантина соблюдают с особой тщательностью.

Работников не хватает

Подхватившие инфекцию жильцы собраны в одном крыле попечительского центра и у них отдельная сиделка.

Ситуация с работниками по уходу близка к критической. Среди персонала заразившихся, правда, всего трое, но еще 20 сотрудников по той или иной причине взяли больничный. Это значит, что из 56 работников из строя выбыли 23.

Сложное положение и с медсестрами. Некоторые из них работали в попечительском центре на неполную ставку, то есть трудились также в других местах, где им теперь не разрешают работать в попечительском центре.

- В общей сложности для медсестер у нас предусмотрено чуть меньше пяти ставок, но с учетом частичной занятости у нас работало десять человек. Сейчас остались только две медсестры на полную ставку, - рассказала Кристийна Этс.

Новых, пусть даже временных работников сейчас найти крайне сложно.

- Теперь начну связываться по очереди с теми людьми, которые раньше предлагали нам себя в качестве сиделки. Тогда мы не могли дать им работу, но контакты я на всякий случай записала. Из волостного управления мне тоже прислали несколько телефонных номеров, теперь я их все обзваниваю. Возможно, найдутся и те, кто захочет сам предложить свои услуги.

Новую уборщицу уже удалось найти; так как тест на коронавирус у нее был отрицательным, она приступила к работе уже в понедельник.

КРИСТИЙНА ЭТС: Теперь мы должны справляться сами.

Этс воздала должное работникам, остающимся в строю, и привела в качестве позитивного примера семью, где в попечительском центре работают и мать, и отец, и бабушка.

- В этой семье есть дети детсадовского возраста, но все трое взрослых ходят к нам на работу. Это, пожалуй, вопрос выбора, кто от чего готов отказаться, люди ведь разные, - понимает она и тех, кто, опасаясь за собственное здоровье или здоровье близких, остается дома.

Часть работников не уходит домой

Этс констатировала, что еще больше ужесточить правила в попечительском центре невозможно.

- Мы делаем все, что только возможно. Для двух работников изоляционного отделения волостное управление организовало комнату в отеле, где они могут отдохнуть после 24-часовой смены, также им обеспечено питание. Четыре работника, в том числе я, обустроились в здании попечительского центра. К сожалению, не для всех это возможно: у многих дома дети или пожилой подопечный, и из-за этого они не могут надолго отделиться.

Этс отметила, что именно ждущие дома близкие - лучшая гарантия того, что работники будут с максимальной тщательностью соблюдать требования гигиены.

- Мы дезинфицируем себя постоянно и с головы до пят, - она подчеркнула, что из здания инфекцию не выносят.

К счастью, у попечительского центра достаточно средств защиты - как дезинфектанта, масок, перчаток, так и халатов.

- Департамент здоровья снова прислал дополнительную партию. Так что нам помогают, и я за это очень благодарна.

Больше поголовных тестирований Алутагузескому попечительскому центру не обещали.