По соседству с "ведьмиными колодцами" в Ратва появился новый источник

В августе 2018 года в сотрудничестве между "Eesti Energia" и Алутагузеской волостью в Ратва были построены два "ведьминых колодца", то есть переливные колодцы, которые с помощью двух труб, уходящих на глубину 40 метров, выводят лишнюю воду из затопленной шахты "Viru" на поверхность земли в нужном месте.

- Новые скважины пробурены как можно ниже, так что вся лишняя вода выходит через них, и опасаться затопления в других местах не нужно, - сказал тогда руководитель по вопросам окружающей среды в сфере полезных ископаемых энергетического концерна Калмер Сокман.

Природа решила иначе: на поле примерно в 700 метрах от переливных колодцев вода вышла на поверхность еще в прошлом году, однако нынче ее было уже так много, что она начала подтоплять и соседние поля. Для избавления от лишней воды земледелец вырыл временную канаву, которая отводит воду в осушительную канаву.

Первоначальное мнение Калмера Сокмана, что дело может быть в старой скважине и карстовой местности, подтвердилось в ходе изучения вопроса.

- В этом месте действительно есть старая разведочная скважина, а рядом - карстовая местность, теперь вода там просачивается наружу, и в результате получается такой красивый источник, - рассказал он.

Канава, выкопанная на границе двух угодий, сейчас осушает край поля и отводит лишнюю воду в осушительную канаву, которая находится на расстоянии 30 метров на лесной опушке.

Сокман отметил, что во время половодья старые скважины могут преподносить такие сюрпризы, ведь их пробурено несколько сотен; можно предположить, что не все скважины были затампонированы так, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

- В этом году половодье продлится долго, так как слои породы у нас под ногами напитаны водой, а впитаться ей некуда. Снега, правда, было мало, но осадков все же было достаточно.

Закрывать данный источник Сокман не советует: "Глаз радуется, когда в природе появляется новый источник, к тому же он участвует в осушении поля".