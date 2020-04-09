Чт, 9.04.2020
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В обеспечении школьников питанием Йыхви совершил крутой поворот

Йыхвиское волостное управление организовало первую доставку горячей еды находящимся на домашнем обучении и нуждающимся в помощи детям 23 марта, в ней участвовал также помощник волостного старейшины Алексей Наумкин.

ФОТО: Частный архив

Йыхвиское волостное управление решило после вмешательства школьных попечительских советов и членов волостного собрания, что в дальнейшем питание для учащихся в период дистанционного обучения будут организовывать школы, а не социальная служба. Таким образом, расширится также круг получающих продуктовые пакеты.

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В последние дни в волостное управление обращались председатели йыхвиских основных школ, социал-демократы и входящие как в оппозицию, так и в коалицию депутаты волостного собрания. Тексты обращений были разные, но суть одна: Йыхви слишком ограничил круг учеников при распределении питания через социальную службу, однако потребность в нем намного больше.

По примеру других

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