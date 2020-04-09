Начинающийся садово-огородный сезон заполнил нарвские автобусы

Нарвские водители автобусов встревожены: индивидуальных средств защиты у них нет, а при обслуживании дачных районов им по-прежнему приходится продавать билеты входящим пассажирам.

Обратившийся в горуправление от имени водителей автобусов Транспортный профсоюз попросил прекратить продажу билетов водителями в обслуживающих дачные районы автобусах, а также ограничить проход пассажиров в рабочую зону водителя начиная с первого ряда сидений в автобусе.

"Автобусами линий, обслуживающих дачные районы, пользуются в основном люди постарше; весной и летом эти автобусы часто переполнены. В беседах с водителями выяснилось, что уже сейчас в этих автобусах бывает по 60 пассажиров и даже больше. С развитием дачного сезона количество пассажиров сильно увеличится. В нынешней ситуации речь идет по сути о вирусной бомбе", - попросил председатель правления профсоюза Юллар Каллас городские власти разрешить ситуацию.

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, оплата билетов в обслуживающих дачные районы автобусах линий №36, 37, 41 отличается от метода, используемого на других линиях.

- На других линиях за билет платят с помощью валидаторов, но на вышеназванных линиях пассажир сообщает водителю о желаемой тарифной зоне или о пункте назначения и водитель валидирует поездку в планшетном компьютере. В случае если переднюю дверь закроют, пассажиру придется через салон проходить к водителю, чтобы сообщить о пункте назначения поездки. Таким образом увеличится риск пассажира заразиться от других пассажиров или заразить других.

Евграфов сказал, что перевозчик АО "ATKO Bussiliinid" занимается сейчас установкой пластиковых перегородок в автобусах, чтобы обеспечить безопасность водителей. Такая перегородка не помешает пользоваться передней дверью автобуса.

- Если придется решать вопрос о дополнительной льготе - бесплатном проезде, - то этот вопрос входит в компетенцию Нарвского горсобрания. На сегодня проект изменения постановления о введении льгот не подан и в этом нет также необходимости, поскольку нет правовой возможности предоставить льготу всем пассажирам.

Во вторник Нарвское горуправление сообщило, что в связи с ростом числа пассажиров, ездящих в садовые товарищества, временно - до 15 апреля - отменяются некоторые рейсы на линиях №8 и 10; автобусы отменяемых рейсов будут обслуживать линию №37: в 9.15 от остановки "Jäähall" и в 18.20 от остановки "AÜ Svetofor".

Руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс сказал, что автобусами уездных линий для поездок на дачи и садовые участки пользуются не очень много.