Пойманный в нетрезвом виде водитель получил условный срок и лишился прав

6 апреля около 13 часов центр тревоги получил по номеру 112 сообщение от внимательного горожанина, что в Нарве движется легковой автомобиль "Kia", водитель которого может быть нетрезв. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали машину на улице Кереса. Сидевший за рулем 54-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские доставили мужчину в арестантский дом, для выяснения всех обстоятельств случившегося возбудили уголовное производство. Объясняя свой поступок, мужчина сказал полицейским, что, перед тем как сесть за руль, он употребил 350-400 граммов водки, а позднее купил еще. Мужчина ехал в свой загородный дом.

- На допросе мужчина сказал, что надеялся не попасться полиции и "проскользнуть", - пояснил ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. - О поступке мужчины была осведомлена его спутница жизни. К сожалению, это не первый случай, когда человек садится за руль с молчаливого одобрения члена семьи. Если вы не заботитесь о других людях, которые могут пострадать из-за пьяного водителя, подумайте о том, что пьяный член семьи может сам погибнуть в дорожно-транспортном происшествии. На похоронах близкого человека, лишившегося жизни из-за вождения в нетрезвом виде, будет поздно думать, что ему можно и нужно было помешать. Например, можно было совершить необходимую поездку на такси, чтобы позднее не пришлось класть на весы цену человеческой жизни и мизерную стоимость одной поездки на такси.

На судебном заседании 8 апреля Вируский уездный суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год десять месяцев, также он на четыре месяца лишился права на управление транспортным средством.

- Возможно, некоторые водители неправильно поняли наши слова о том, что мы сейчас не проводим "рейды трезвости". Водителей не проверяют на трезвость, так сказать, в коридорах, но на дорогах больше полицейских патрулей, и мы следим за движением еще внимательнее, - добавил Дмитрий Наролин.

В этом году полицейские Нарвского отделения полиции отстранили от вождения почти в два раза больше нетрезвых водителей, чем за аналогичный период прошлого года: в общем 102 человека, из них 48 в марте и апреле.