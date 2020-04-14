Ийзакуский пасхальный рынок стал виртуальным

Проводимый под руководством НКО "Alutaguse Elulaadikoda" ийзакуский пасхальный рынок в этом году был отменен из-за чрезвычайного положения.
Однако некоторые торговцы готовы сейчас продавать людям свою продукцию, вот и была открыта виртуальная рыночная площадка ийзакуского пасхального рынка, на которой выставлены предложения и контакты торговцев.
Таким образом хотят поддержать в сложной ситуации мелких производителей и мастеров рукоделия.
Виртуальная рыночная площадка ийзакуского пасхального рынка будет открыта 10-30 апреля по адресу: https://www.elulaadikoda.ee/turg/.