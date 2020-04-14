Вт, 14.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ийзакуский пасхальный рынок стал виртуальным

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Проводимый под руководством НКО "Alutaguse Elulaadikoda" ийзакуский пасхальный рынок в этом году был отменен из-за чрезвычайного положения.

Однако некоторые торговцы готовы сейчас продавать людям свою продукцию, вот и была открыта виртуальная рыночная площадка ийзакуского пасхального рынка, на которой выставлены предложения и контакты торговцев.

Таким образом хотят поддержать в сложной ситуации мелких производителей и мастеров рукоделия.

Виртуальная рыночная площадка ийзакуского пасхального рынка будет открыта 10-30 апреля по адресу: https://www.elulaadikoda.ee/turg/.

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