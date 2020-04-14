Квартирные товарищества города Кохтла-Ярве получат поддержку

Более 40 заявок поступило в Кохтла-Ярвеское горуправление на финансовую поддержку квартирных товариществ для проведения ремонтных работ или благоустройства дворовых территорий.
В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 50 тысяч евро для обучения членов КТ; аудита электроустановок, дымоходов и газовых установок; на техническое обслуживание электроустановок, систем отопления и вентиляции; на поддержку ландшафтного дизайна и установку систем безопасности; на техническое обслуживание дворов и на ремонт фасадов и крыш. Первый тур приема ходатайств проходил с 5 по 10 апреля, поступило более сорока заявлений.
По словам вице-мэра Дениса Вершинина, в списке есть несколько домов, выполнивших большие работы по ремонту крыш, фасадов, то есть претендующих на максимальную сумму поддержки - 10 тысяч евро. Но в большинстве запрашиваемые суммы небольшие - на оплату проведения различных аудитов.
В соответствии с постановлением горсобрания, выплаты производятся после проверки соответствия и в порядке очереди по времени поступления заявлений. В ближайшие дни специалистами горуправления будет проведена квалификация поступивших от КТ пакетов документов, и если даже все они будут акцептированы, 50 тысяч евро, предусмотренных в бюджете, будет достаточно для удовлетворения всех ходатайств.
Если сейчас будут потрачены все средства из бюджета, предусмотренного на поддержку КТ, это не значит, что остальным ничего в этом году не достанется. По словам мэра Людмилы Янченко, возможно, городские власти смогут выделить дополнительную сумму на эти цели из резервного бюджета, особенно если самоуправление получит от государства компенсацию падения доходов от подоходного налога и прочих поступлений, как обещают, и городу не придется сокращать свои расходы.