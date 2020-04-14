Квартирные товарищества города Кохтла-Ярве получат поддержку

В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 50 тысяч евро для обучения членов КТ; аудита электроустановок, дымоходов и газовых установок; на техническое обслуживание электроустановок, систем отопления и вентиляции; на поддержку ландшафтного дизайна и установку систем безопасности; на техническое обслуживание дворов и на ремонт фасадов и крыш. Первый тур приема ходатайств проходил с 5 по 10 апреля, поступило более сорока заявлений.

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, в списке есть несколько домов, выполнивших большие работы по ремонту крыш, фасадов, то есть претендующих на максимальную сумму поддержки - 10 тысяч евро. Но в большинстве запрашиваемые суммы небольшие - на оплату проведения различных аудитов.

В соответствии с постановлением горсобрания, выплаты производятся после проверки соответствия и в порядке очереди по времени поступления заявлений. В ближайшие дни специалистами горуправления будет проведена квалификация поступивших от КТ пакетов документов, и если даже все они будут акцептированы, 50 тысяч евро, предусмотренных в бюджете, будет достаточно для удовлетворения всех ходатайств.