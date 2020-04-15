Опасный вредитель древесины подбирается и к лесам Ида-Вирумаа

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Опустошение, вызванное короедом, сокращает число рабочих мест прежде всего в секторе производства деревянных домов и деревянной мебели, поскольку поврежденное короедом дерево пригодно в основном как сырье для древесно-стружечной плиты или на топливо. Брать его как балансовую древесину, как правило, не хотят, - обеспокоен председатель правления Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Яак Нигул.