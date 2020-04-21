Половина периода дистанционного обучения позади, половина - еще впереди. О том, какие вызовы и новые возможности предлагает чрезвычайное положение, рассказывает директор Ярвеской школы Кохтла-Ярве и член правления Ида-Вирумааского объединения руководителей школ Анне Эндъярв.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Дало ли Ярвеской школе какое-то преимущество при переходе на дистанционное обучение то, что ты много лет считала важным развивать цифровые навыки учителей, в связи с чем в 2017 году школу признали самой находчивой в Эстонии в области интеграции цифровых технологий?